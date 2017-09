Zanik z bezruchu

Odchodzący od Kościoła nie wiedzą, co tracą, bo ci, co są w Kościele, rzadko wiedzą, co mają.

Bardzo lubię Czechy. Pięknie wyglądają kolorowe pola i lasy, i wsie rozrzucone wśród wzgórz. Malowniczość wielu miejscowości podkreślają wieże kościołów, wokół których zazwyczaj skupione są domy. Z daleka widać, że to dla tych lokalnych społeczności centrum, najważniejszy budynek, miejsce, wokół którego toczy się życie.

No właśnie – z daleka. Bo jeśli podjechać bliżej, najczęściej okazuje się, że te kościoły to już tylko niszczejąca pamiątka tego, czym były. Dachy dziurawe, okna powybijane, a zamknięte na głucho drzwi obrastają chwasty.

To wygląda jak ciało, które niedawno opuściła dusza. Jest jeszcze może nawet okazałe, ale już zimne, nieruchome i nieme. Rozkład to kwestia czasu. Można je ewentualnie balsamować, ale nie po to, żeby działało, tylko żeby jakoś wyglądało.

Ciekawa rzecz, że po naszej stronie granicy wciąż buduje się nowe kościoły, a kilka kroków za granicą nikt nie potrzebuje nawet starych. Z państwem, którego obywatele w olbrzymiej większości deklarują katolicyzm, sąsiaduje państwo – rekordzista pod względem liczby ateistów. A przecież mieszkańcy tego kraju prawie niczym nie różnią się od nas. Krew z krwi, w dodatku nasi rodzice chrzestni. Więc jak to się stało? Księża byli gorsi niż gdzie indziej i świeccy im powiedzieli „spadajcie na księżyc”? Świeccy byli bardziej oporni?

Pewnie, że zaszłości historyczne, że husytyzm, wojna trzydziestoletnia, polityka Habsburgów. Pewnie, że zamordyzm komunistyczny większy niż u nas. Ale przecież był czas, wcale nie taki dawny, że te wspaniałe kościoły, rozsiane licznie po całym kraju, były pełne. A potem – zanik. Jakby brakło źródła zasilania. Jakby wszyscy razem, solidarnie, stracili ducha.

Zanik ducha – gdzieś tu jest prawdziwa przyczyna zaniku chrześcijaństwa w wielu społeczeństwach ociężałej i zmęczonej cywilizacji Zachodu. Nie prześladowania i inne przeciwności są wrogiem duszy, lecz obojętność, nijakość, nuda, bezmyślna rutyna. Bezruch nie ma nic wspólnego z Duchem Świętym, który jest w bezustannym ruchu. Wieje, gdzie chce, ale zawsze tam, gdzie jest to dobre dla człowieka. Jeśli ludzie nie patrzą, skąd wieje ten wiatr i nie zamierzają nic zmieniać, zaczyna się bezruch, gnicie i umieranie.

To Duch Święty ożywia Kościół. I to do Niego trzeba się zwracać, gdy kościoły grożą ruiną, gdy sypią się ściany i pękają fundamenty. Kościół przetrwa, ale nie mamy gwarancji, że w Europie albo że przynajmniej w Polsce. Nie ma też co biadolić nad rumowiskiem dawnej chwały, bo Bóg, jeśli zechce, potrafi ożywić nawet szkielety. A zechce, jeśli zaprosimy Ducha i pozwolimy Mu meblować nasze życie po swojemu. Tak odradza się Kościół, bo to Duch daje życie, a nie najwspanialsze ludzkie konstrukcje. Owszem, te konstrukcje na nowo ożyją, jeśli ożyją prawdziwe świątynie, jakimi są ludzie.