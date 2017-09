Świeckim okiem

Słuchający słowa Bożego szybko zrozumie, że Bóg jest nam jednocześnie bliski i daleki. Jak często mówimy: „Znów nie jest tak, jak zaplanowałam”? Myślę, że każdy choć raz tak sądził, ale z pewnością niewielu pamięta, że Bóg ma najlepszy plan na nasze życie. Człowiek widzi pewne sytuacje i ich skutki, ale nasz Stwórca widzi to znacznie szerzej. Mówimy: „Nie udało się”, jednak Bóg wykorzystuje to na naszą korzyść, wyciągamy wnioski, zbieramy doświadczenia, dzięki którym jest nam łatwiej w życiu. Dopiero z perspektywy czasu widać, że nasza „porażka” była wskazówką daną przez Boga. Nikt nie zaprzeczy, że każdy dąży do szczęścia, ale któż wie lepiej, którą drogę wybrać, by nas tam zawiodła, jak nie sam Bóg, który kocha nas jak nikt inny. Już Abraham nie do końca rozumiał Jego zamiary. Przecież Pan mu obiecał: „Z ciebie wyrośnie wielki naród” (Rdz 12,2a), a za chwilę kazał Abrahamowi uśmiercić swego jedynego syna. Podejrzewam, że Bóg był wtedy dla Abrahama nadzwyczaj nielogiczny, ale mimo to Mu zaufał. Dobrze obrazują to słowa z Księgi Mądrości: „Któż z ludzi rozezna zamysł Boży albo któż pojmie wolę Pana”. Zaufajmy Bogu, a On wszystko dobrze uczyni.•