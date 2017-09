Franciszek: Każdego dnia i w każdej sytuacji żyj nadzieją

Do życia nadzieją każdego dnia i niezależnie od warunków zewnętrznych zachęcił Ojciec Święty wiernych podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Swoją niezwykłą w formie katechezę poświęcił wychowaniu do nadziei. Słów papieża na placu św. Piotra wysłuchało około 15 tys. wiernych.

Franciszek zachęcił do życia nadzieją w miejscu, w którym postawił nas Bóg. Wezwał, by nie ulegać mocom ciemności i wierzyć we wzniosłe ideały, zaufać Bogu, nawet gdybyśmy byli otoczeni szyderstwami. To On złożył w naszych sercach zdolność do żywienia nadziei.

Papież wezwał do kształtowania postaw konstruktywnych i nie ulegania pokusom apatii, czy nihilizmu. Podkreślił konieczność budowania pokoju, a nie szerzenia podziałów i nienawiści, zachowania cierpliwości w konfliktach. Zachęcił do miłowania każdego człowieka z osobna, począwszy od najsłabszych – rodzących się dzieci. Zaapelował o obronę światła Ewangelii. Wskazał na konieczność pielęgnowania marzeń o lepszym świecie. Podkreślił naszą odpowiedzialność za ten świat i za życie każdego człowieka a także walkę z wszelkimi przejawami niesprawiedliwości.

Ojciec Święty powiązał nadzieję z cnotą męstwa, ale przestrzegł przed pokusą wynoszenia się nad innych. Podkreślił rolę modlitwy, w której wszystko oddajemy Bogu. Zaapelował o pielęgnowanie ideałów a także podnoszenie się po upadkach, nie uleganie zgorzknieniu. „Kochaj, wierz, marz, trwaj w nadziei. Żyj Bożą łaską!” – zaapelował na zakończenie swej niezwykłej w formie katechezy Papież Franciszek.

- Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich - mówił papież. - W poniedziałek obchodziliście w Polsce wspomnienie św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży. On, pragnąc wyższego celu życia, ściśle zjednoczony z Bogiem, wbrew woli rodziców, wstąpił do zakonu Jezuitów. Ustawiczna modlitwa, częsta spowiedź, codzienna Msza św., praca nad sobą ukształtowały jego świętość już w młodzieńczym wieku. Niech jego przykład przypomina rodzicom i młodzieży, że perspektywa zdobycia pozycji społecznej nie może zagłuszać życiowego powołania otrzymanego od Boga. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.