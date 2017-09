Coca-Cola popiera homomałżeństwa

Firma Coca-Cola jednoznacznie poparła legalizację tzw. małżeństw homoseksualnych w Australii. Włączyła się tym samym w trwająca tam do 7 listopada kampanię referendalną.

Na wielkiej, dwuczęściowej, podświetlanej reklamie w Sydney wyświetlane są dwa motywy: butelka coli w kolorach tęczy oraz logo firmy, także w barwach tęczy. Nie ma wątpliwości co do intencji reklamodawcy, ponieważ firma wydała oświadczenie, wprost popierające postulaty homolobby.

Istotnym kontekstem tej akcji jest trwające od 12 września do 7 listopada referendum w sprawie legalizacji tzw. małżeństw jednopłciowych. Polega ono na wysyłaniu pocztą do australijskiego urzędu statystycznego odpowiedzi na pytanie: "czy prawo powinno być zmienione tak, by zezwolić parom jednopłciowym na pobieranie się?" Ewentualna przewaga głosów na "tak" nie będzie wiążąca. Jeśli natomiast więcej będzie głosów na "nie", rząd nie zezwoli na wejście pod obrady parlamentu kwestii zmiany obowiązującego obecnie prawa, regulującego status związków homoseksualnych.

Australijska konstytucja od 2004 r. zakazuje wprowadzenia "małżeństw homoseksualnych" do porządku prawnego. Dopuszczalne są homoseksualne konkubinaty, a w kilku australijskich stanach - także jednopłciowe związki partnerskie. Niektóre stany zezwalają tym związkom na adopcję dzieci.

Coca Cola Coke Sign Kings Cross Vivid Sydney Australia 2017

