"Gość Niedzielny" ma wiernych czytelników. Dziękujemy!

Nasze pismo rozchodziło się w liczbie 116 874 egz. tygodniowo (średnio). Wprawdzie oznaczało to spadek o 6,72 proc. w porównaniu z lipcem ubiegłego roku, ale i tak jest to strata znacznie mniejsza od tej, którą zanotowały pozostałe czasopisma z czołówki tabeli. "Polityka” straciła 12,14 proc. (do poziomu 108 672 egz.), zaś „Newsweek Polska” - 18,48 proc. (do poziomu 96 856 egz.). Na kolejnej pozycji uplasowały się: „Sieci” (63 507 egz., spadek o 10,32 proc.), „Do Rzeczy” (41 171 egz., spadek o 18,12 proc.). Szósta we rankingu „Gazeta Polska” zanotowała wzrost sprzedaży aż o 14,91 proc. do poziomu 36 294 egz. Dalej - „Fakty i Mity” (25 568 egz.). Lipcowej sprzedaży tego tygodnika nie można porównać z ubiegłoroczną, ponieważ nie było on wówczas objęty kontrolą ZKDP. Wzrosła także sprzedaż „Tygodnika Powszechnego – o 1,61 proc. do poziomu 21 567 egz. Tuż za nim znalazł się „Wprost” ze spadkiem o 23,24 proc. do poziomu 18 878 egz. Na ostatnim miejscu znalazł się „Przegląd” (16 459 egz., spadek o 3,27 proc.).

Jak widać, spadki sprzedaży dotykają niemal wszystkich tytułów, a już zdecydowanie wszystkich z czołówki rankingu. Tym bardziej cenimy sobie wierność naszych czytelników. Dziękujemy, że jesteście z nami!