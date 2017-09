Zmarł były szef polskiego wywiadu

Andrzej Ananicz był polskim urzędnikiem państwowym, nauczycielem akademickim i dyplomatą. Od 2004 do 2005 szef Agencji Wywiadu, w 2008 p.o. szefa Agencji Wywiadu, w 2008 główny doradca premiera Donalda Tuska, od 2008 do 2011 dyrektor Akademii Dyplomatycznej PISM, od 2011 do 2015 ambasador RP w Pakistanie.

Ukończył turkologię na Uniwersytecie Warszawskim, obronił pracę doktorską z iranistyki. Był stypendystą Christ Church College Uniwersytetu w Oksfordzie, pracował na Uniwersytecie Warszawskim.

Do MSZ przyszedł, gdy szefem dyplomacji był Krzysztof Skubiszewski. Zajmował się krajami Europy Wschodniej - był m.in. jednym z negocjatorów traktatu polsko-rosyjskiego. W 1992 r. został podsekretarzem stanu, funkcję te pełnił do 1994 roku.

Od 1994 roku był doradcą do spraw zagranicznych prezydenta Lecha Wałęsy, a następnie podsekretarzem i sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta. W listopadzie 1997 roku został wiceministrem spraw zagranicznych w rządzie Jerzego Buzka. Pracował w zespole negocjującym warunki członkostwa Polski w UE

Od października 2001 do sierpnia 2004 sprawował urząd ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Turcji.

W 2011 objął urząd ambasadora RP w Pakistanie. 8 maja 2015 został ranny w katastrofie śmigłowca w tym kraju; w tym samym roku zakończył misję dyplomatyczną.

Ananicz był odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Komandorski Orderu "Za Zasługi dla Litwy".