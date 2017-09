Ordo Iuris apeluje do Prezydenta RP podjęcie działań w obronie prześladowanych chrześcijan

Ordo Iuris apeluje do Prezydenta Andrzeja Dudy o zainicjowanie prac nad przyjęciem przez Radę Bezpieczeństwa ONZ rezolucji ustanawiającej Międzynarodowy Trybunał Karny ad hoc do ścigania zbrodni ludobójstwa ISIS. Wystąpienie Prezydenta podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ daje możliwość prezentacji tego postulatu na forum międzynarodowym, a zbliżające się członkostwo naszego kraju w Radzie Bezpieczeństwa ONZ stwarza niepowtarzalną szansę na podjęcie takiego działania przez Polskę.

Instytut Ordo Iuris w lipcu br. opublikował Raport „Persecutions of Christians: Time to React to Genocide", w którym zaprezentowano tragiczną sytuację chrześcijan na świecie, szczególnie na Bliskim Wschodzie, gdzie ludobójczych aktów na chrześcijanach i innych wspólnotach, dopuszcza się ISIS. W 2015 r. chrześcijanie byli prześladowani w ponad połowie (128) państwach świata. Rocznie w wyniku prześladowań ginie prawie 100 tysięcy wyznawców Chrystusa, a jeszcze więcej pada ofiarą gwałtów, grabieży, pobić i wypędzeń.

Autorzy Raportu zwracają uwagę na problem bezkarności sprawców najkrwawszych prześladowań oraz nieadekwatną reakcję społeczności międzynarodowej na popełniane zbrodnie wobec chrześcijan. Prezentują także możliwe rozwiązania w celu skutecznego ścigania zbrodniarzy. Analiza dostępnych instrumentów prawnych wskazuje na bardzo ograniczone kompetencje Unii Europejskiej w obszarze wymiaru sprawiedliwości. Najbardziej efektywne środki pozostają w dyspozycji Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Dlatego w uruchomionej petycji Ordo Iuris apeluje do Prezydenta Andrzeja Dudy o wykorzystanie szansy jaką daje rozpoczynające się w 2018 r. członkostwo Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Apel do Prezydenta zawiera propozycję konkretnego działania i wzywa do zainicjowania utworzenia Międzynarodowego Trybunału Karnego ad hoc dla osądzenia aktów ludobójstwa popełnianych na Bliskim Wschodzie. Jurysdykcja Trybunału ad hoc obejmowałaby wszystkie państwa ONZ i miałaby pierwszeństwo przed właściwością sądów krajowych.

Powołanie Międzynarodowego Trybunału do osądzenia zbrodni ludobójstwa popełnianych przez ISIS byłoby wymiernym dorobkiem Rzeczpospolitej w obszarze prawa międzynarodowego i ochrony praw człowieka. To właśnie powinien być jeden z głównych celów polskiego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Głos Polski może stać się powiewem nadziei dla tysięcy chrześcijan i innych prześladowanych wspólnot. Wystąpienie Prezydenta podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ stwarza możliwość przedstawienia tego postulatu na forum międzynarodowym – powiedział prof. Aleksander Stępkowski, Prezes Ordo Iuris.

Raport można pobrać na http://persecutionofchristians.ordoiuris.pl.

Zachęcamy do poparcia apelu Ordo Iuris w obronie chrześcijan zabijanych ze względu na wyznawaną wiarę i podpisania petycji do Prezydenta RP.