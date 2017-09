Papież: Chrześcijanie muszą modlić się za rządzących

W homilii, którą przytoczyło Radio Watykańskie, papież podkreślał, że rządzący muszą modlić się o to, by dobrze sprawować władzę i o dobro wspólne narodu, który został im powierzony.

Muszą oni, jak wskazywał Franciszek, prosić w modlitwie o to, by nie stracili "świadomości podlegania" Bogu i ludowi i o to, by tam znajdowali swą siłę, a nie "w małej grupce czy w sobie samych".

Franciszek oświadczył następnie, że rządzący, którzy deklarują się jako agnostycy lub ateiści, powinni konfrontować się ze swoim sumieniem i "mędrcami swego ludu". Ale nie można "pozostawać samemu, w małej grupce swej partii" - przestrzegł.

W improwizowanej homilii papież dodał: "Nie możemy pozostawiać rządzących samych. Musimy towarzyszyć im modlitwą. Chrześcijanie muszą się za nich modlić". Jak zauważył, wierzący może czasem zapytać: "Jak mam się modlić za tego, kto robi tyle niedobrych rzeczy?".

Według Franciszka, taki polityk jeszcze bardziej potrzebuje modlitwy. "Kiedy rządzący jest wolny i może sprawować władzę w pokoju, cały naród z tego korzysta" - mówił.

Na zakończenie papież zwrócił się do uczestników mszy: "Kiedy robiąc rachunek sumienia przed spowiedzią odkryjecie, że nie modliliście się za rządzących, wyspowiadajcie się z tego". "Bo to jest grzech" - dodał papież.