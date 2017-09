Dobrze być tatą

Ojcostwo to pasja, w którą można się świadomie zaangażować – przekonują twórcy trwającej akcji społecznej „Wybieram. Jestem tatą”.

Zwieńczeniem inicjatywy Tato.Net będzie IX Międzynarodowe Forum, które odbędzie się 30 września pod hasłem „Wolność & Dyscyplina”.

Kampania jest kierowana zarówno do mężczyzn będących już ojcami, jak i tych dopiero rozważających założenie rodziny. Jak wyjaśnia dr Dariusz Cupiał, współzałożyciel Fundacji Cyryla i Metodego oraz pomysłodawca Inicjatywy Tato.Net, podstawowe przesłanie nowej kampanii to wskazanie, że bycie tatą to wybór i budowa prawdziwej relacji, a nie przykra powinność czy ciężar.

„Naszym celem jest promowanie świadomego i aktywnego ojcostwa, a więc ojcostwa, którego można i trzeba się uczyć. Chcemy uzmysławiać, że ojcostwo, niezależnie od okoliczności, jest wolną decyzją – decyzją polegającą na wyborze między tym, na co ma się ochotę, a tym, co jest dla nas najważniejsze. Nowa akcja Tato.Net to również odpowiedź na współczesne dylematy młodych mężczyzn, którzy postrzegają ojcostwo jako ograniczenie wolności” – mówi dr Dariusz Cupiał.

Organizatorzy stawiają na nowe media – Facebook, YouTube i sieć Google. Jednym z głównych elementów kampanii są krótkie filmy-świadectwa, nagrane przez ojców spotykających się w kilkudziesięciu Ojcowskich Klubach Tato.Net w Polsce i zagranicą. Ta oddolna inicjatywa zaczęła się rodzić kilka lat temu, zwykle po tym, kiedy w danym mieście organizowane były WarszTaty Tato.Net. Dzisiaj już kilkuset ojców regularnie dzieli się swoimi doświadczeniami i inspiruje nawzajem.

W kampanii pojawią się też znani ojcowie. Swoje historie o byciu tatą dołożą m.in. Dariusz Kamys, prof. Jan Duda i Marek Kamiński. Działania uzupełnią dystrybuowane lokalnie plakaty i ulotki.

Na zainteresowanych kampanią czekają propozycje WarszTatów Tato.Net – adresowane do ojców w różnej sytuacji życiowej, a także szereg publikacji dotyczących wychowania i ojcowskiej pracy nad sobą. Główną propozycją będzie udział w tegorocznej edycji Forum Tato.Net, które jest organizowane już od niemal dekady przez Fundację Cyryla i Metodego.

Kulminacyjnym momentem kampanii będzie IX Międzynarodowe Forum Tato.Net. To unikalne w skali Europy spotkanie honorowym patronatem objął prezydent Andrzej Duda. Wydarzenie odbędzie się 30 września w Hotelu Arche w podwarszawskiej miejscowości Łochów.

„Zainteresowanie forum stale rośnie. Kilka lat temu wydarzenie gromadziło mniej niż 100 mężczyzn. W ubiegłym roku liczba gości przekroczyła 800, a w tym roku liczymy na ok. 1000 uczestników – głównie z Polski, ale też z innych państw. Z jednej strony może to być dowód na rosnącą świadomość ojcowską, a z drugiej – potwierdzenie, że inicjatywa jest potrzebna i staje się coraz bardziej atrakcyjna” – tłumaczy pomysłodawca.

Podobnie jak w latach poprzednich, także teraz zjazd wypełnią prelekcje, warsztaty oraz spotkania w grupach tematycznych i na stoiskach. Całość zostanie zorganizowana pod jednym przewodnim hasłem, którym jest „Wolność & Dyscyplina”.

„O ile nasi ojcowie i dziadkowie zmuszeni byli walczyć o wolność zewnętrzną, czyli o więcej możliwości, tak my dzisiaj – wobec natłoku możliwości i związanej z tym presji – musimy bardziej dbać o wolność wewnętrzną, czyli umiejętność wyboru i skupienia się na tym, co najważniejsze. Chcemy dowiedzieć się, jak zdobywać tę wolność dla siebie samych, a także dla naszych dzieci” – wskazuje dr Dariusz Cupiał.

Zgodnie z przyjętą przez Tato.Net formułą, każdego roku program forum współtworzą eksperci oraz praktycy z różnych państw, którzy dzielą się swoimi ojcowskimi doświadczeniami. W poprzednich latach wśród gości znaleźli się np. Przemysław Babiarz, Robert Friedrich, Krzysztof Hołowczyc, Ireneusz Krosny, Paweł Królikowski, Radosław Pazura czy Krzysztof Ziemiec.

W tym roku zaproszenie organizatorów przyjęli m.in. podróżnik Marek Kamiński, aktor kabaretowy Dariusz Kamys, kompozytor Michał Lorenc, aktor Dariusz Kowalski i ojciec Józef Augustyn SJ.

Gościem specjalnym tegorocznego forum będzie Amerykanin Joshua Becker – mąż, ojciec i pastor, który jest jednym z najsłynniejszych propagatorów minimalizmu. W Polsce znany jest m.in. z bestsellerowej książki pn. „Im mniej, tym więcej”. Prowadzi też autorskiego bloga (www.becomingminimalist.com).

„Popularyzowana przez Joshuę Beckera idea minimalizmu sprowadza się do wolności od posiadania coraz więcej, by koncentrować się na tym, co jest tak naprawdę najważniejsze. Idea ta zatem w sposób naturalny wpisuje się również w koncepcję naszej kampanii społecznej” – zaznacza twórca Tato.Net.

W trakcie tegorocznej edycji forum po raz kolejny wręczone zostaną także nagrody MAX, czyli specjalne wyróżnienia dla osób i instytucji pomagających innym odkrywać ojcostwo. Od tego roku nagrody będą przyznawane również przedsiębiorstwom, które w swoich kampaniach reklamowych promują pozytywny wizerunek ojca.

Inicjatywa Tato.Net powstała w 2004 r. w ramach Fundacji Cyryla i Metodego. Tato.Net to obecnie wiodący w Europie projekt inspirujący mężczyzn do przeżywania ojcostwa jako pasji oraz najważniejszej kariery życia. Główną misją Tato.Net jest pomaganie w kształtowaniu postawy świadomego i odpowiedzialnego ojcostwa wśród współczesnych mężczyzn.