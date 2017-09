Rusza Studio Raban

Studio Raban to nowy format Telewizji Polskiej, skierowany do młodzieży. Co tydzień, w soboty, w telewizyjnej Jedynce o 11:50 Anna Soporek i Michał „Pax” Bukowski będą rozmawiać z ciekawymi ludźmi i pytać o sprawy ważne dla młodych. W programie spotkamy się m.in. z Biskupem Markiem Solarczykiem, zobaczymy jak wygląda praca misjonarzy i usłyszymy, jak Bóg może uratować życie.

- Pomysł na program zrodził się z doświadczenia i obserwacji rzeczywistości - mówi KAI autor, Michał Kłosowski, wcześniej związany m.in. z Komitetem Organizacyjnym ŚDM Krakowie - „Studio Raban” tworzą młodzi dla młodych. Przez 20 minut chcemy zainspirować i zmotywować do działania. Tych, którzy nie zdążą na emisję programu w Telewizji Polskiej, zapraszamy do sieci, program dostępny będzie też na vod.tvp.pl i w mediach społecznościowych.

Nad realizacją techniczną czuwa wydawca Paweł Jeż, program tworzony jest pod opieką ks. Macieja Makuły SDB, szefa Redakcji Audycji Katolickich TVP.