Sejm przyjął uchwałę o upamiętnieniu 75. rocznicy powstania NSZ

Jak przypomniano w treści uchwały, Narodowe Siły Zbrojne (NSZ) liczyły od 80 do 100 tys. żołnierzy; były, po Armii Krajowej (AK), drugą co do wielkości wojskową formacją polskiego podziemia niepodległościowego.

"Żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej zarówno z okupantem niemieckim, jak i sowieckim. Oddziały NSZ wsławiły się udziałem w wielu bitwach partyzanckich, walcząc samodzielnie lub wspólnie z oddziałami AK m.in. pod Ujściem, Michałowicami, Olesznem, Radoszycami, w dziesiątkach akcji uwalniania więźniów z aresztów śledczych Gestapo, a także w akcjach mających na celu obronę ludności cywilnej przed zbrodniczą i grabieżczą działalnością band rabunkowych" - napisano w treści uchwały, podkreślając także, że żołnierze NSZ brali udział w powstaniu warszawskim oraz akcji "Burza".

Zaznaczono również, że żołnierze nigdy nie pogodzili się z "podbojem Polski przez Związek Radziecki i narzuceniem jej komunistycznej władzy. Część z nich, wraz z Brygadą Świętokrzyską NSZ przedostała się na Zachód. Wielu kontynuowało walkę w szeregach Narodowego Zjednoczenia Wojskowego i innych oddziałów partyzanckich".

"Za wierność idei niepodległościowej żołnierze NSZ płacili najwyższą cenę. Byli męczeni i mordowani przez komunistycznych oprawców, a miejsca pochówków wielu z nich nadal pozostają nieznane" - podkreślono.

Oficjalne uroczystości obchodów 75-lecia Narodowych Sił Zbrojnych odbywać się będą 16 września w Warszawie. Patronatem honorowym uroczystości objął prezydent Andrzej Duda. Wezmą w ich udział m.in. weterani NSZ, a także członkowie i sympatycy Związku Żołnierzy NSZ. Zaplanowano mszę w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, uroczystości przy Pomniku Nieznanego Żołnierza oraz w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego.