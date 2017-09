Szydło: Nie cofniemy się przed wprowadzeniem zmian w wymiarze sprawiedliwości

Nie cofniemy się przed wprowadzeniem zmian dot. wymiaru sprawiedliwości, to jest potrzebne polskiemu państwu i polskim obywatelom; wszystkie ataki w reformy utwierdzają mnie w przekonaniu, że racja jest po naszej stronie - oświadczyła w piątek premier Beata Szydło.

Premier na konferencji prasowej po spotkaniu z osobami pokrzywdzonymi przez sądy powiedziała, że jej i ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze cały czas chodziło o to, by zmiany dot. wymiaru sprawiedliwości wychodziły naprzeciw "potrzebom przeciętnego obywatela".

"Sprawiedliwe, niezawisłe sądy, które dają poczucie sprawiedliwości i bezpieczeństwa każdemu obywatelowi - to jest nasz cel. I nie cofniemy się przed wprowadzeniem tych zmian. Bo dzisiaj to jest potrzebne polskiemu państwu i to jest potrzebne polskim obywatelom" - oświadczyła Szydło.

"Te wszystkie ataki, które są wymierzone w te reformy, jeszcze bardziej utwierdzają mnie w przekonaniu, że racja jest po naszej stronie. A próbują storpedować te zmiany wszyscy ci, którzy uważają, że ten system sprawiedliwości, który jest w tej chwili w Polsce, dla nich, dla tych elit, którzy przez wiele, wiele lat nie zrobili nic, by to zmienić, jest jak najlepszy" - dodała szefowa rządu.