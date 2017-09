Zatrzymaj aborcję - podpisz projekt ustawy!

Trwa zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem ustawy "Zatrzymaj aborcję". Inicjatywa jest bardzo dobrze przygotowana i uwzględnia realia społeczne oraz polityczne. Już na starcie popiera ją wiele środowisk, a liczni wolontariusze zgłaszają się do zbierania podpisów. Do końca listopada trzeba ich zgromadzić co najmniej 100 tysięcy. Dlatego dołączamy do tego numeru „Gościa Niedzielnego” kartę, na której możesz się podpisać, namówić do tego innych i wysłać do organizatorów inicjatywy ustawodawczej. Liczba głosów poparcia jest bardzo ważna i nie chodzi tylko o wymagane 100 tys., lecz o to, aby zebrać o wiele więcej. Powszechne poparcie będzie miało znaczenie przy podejmowaniu decyzji przez polityków, bo to w ich rękach leży los dzieci poczętych, które obecnie można zabijać z powodu podejrzenia choroby.

Więcej o projekcie przeczytasz w najnowszym numerze "Gościa Niedzielnego", w tekście Bogumiła Łozińskiego "Zatrzymaj aborcję chorych dzieci", na stronie 16.