Kromka chleba dla sąsiada - przyłącz się

Caritas jest miłością mądrą i praktyczną, dostrzega potrzeby ubogich i stara się traktować ich indywidualnie według ich życiowego miejsca i potrzeb. Stąd akcja Kromka Chleba dla sąsiada mająca na celu konkretnie wesprzeć w przeżywaniu codzienności samotne osoby starsze oraz uwrażliwić społeczeństwo na ich los.

Według statystyki w 2020 roku ponad 25% Polaków będzie miała powyżej 60 roku życia a jeśli trend gwałtownie się nie zmieni to w 2050 roku będzie to 40 % osób. Blisko 45% 60latków i blisko 90% 80latków deklaruje trudności z pokonywaniem schodów. Ponad dwie trzecie seniorów powyżej 60 roku życia cierpi na choroby przewlekłe i regularnie odwiedza aptekę. Do tego dochodzą niskie emerytury i samotność. Blisko połowa osób po 75 roku życia to wdowcy a zaufanie społeczne w Polsce jest jednym z najniższych w Europie.

Akcja Kromka Chleba dla sąsiada z jednej strony ma na celu zgromadzenie żywności, która zostanie przekazana osobom ubogim, z drugiej, zbiórkę środków na pomoc dla nich, z trzeciej zaś, uświadomienie społeczeństwa na ich potrzeby i los.

Zbiórka żywności przeprowadzona przez wolontariuszy Caritas odbędzie się 19 września w ponad 800 sklepach sieci Biedronka, która jest wyłącznym partnerem akcji, na terenie trzydziestu diecezji w Polsce. Żywność ta trafi do samotnych osób starszych dzięki wolontariuszom już następnych dniach.

Środki finansowe zebrane w licznych zbiórkach prowadzonych przez Caritas posłużą na zakup żywności zarówno dla osób indywidualnych jak i dla ośrodków pomocy Caritas zajmujących się ich dystrybucją. Środki zebrane przez Caritas Polska zostaną przeznaczone na wsparcie ubogich, potrzebujących osób starszych, pomoc żywnościową. Akcji towarzyszyć będą spoty emitowane w Telewizji Polskiej i w Polskim Radio, artykuły w prasie oraz kampania internetowa uwrażliwiająca na sytuację i potrzeby samotnych osób starszych.

Bardzo ważną częścią akcji będzie wspólne dzielenie się chlebem, organizowane w niedzielę 24 września przez Caritas na rynkach polskich miast oraz w parafiach, w których działają Parafialne Zespoły Caritas. Wydarzenia te będą wyrazem łączności z ubogimi oraz symbolem Caritas – miłości mądrej i praktycznej, rozumiejącej, że najważniejszą rzeczą jest dzielenie się sercem.

Więcej na stronie: http://kromka.caritas.pl/

KROMKA CHLEBA DLA SĄSIADA

BPCaritas