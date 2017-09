Świeckim okiem

Człowiek podąża w swoim życiu za ogólnodostępnymi dobrami, gdy w pewnym momencie orientuje się, że nie wszystko jest tak proste, jak się wydaje, że pewne sytuacje go przerastają. Jednak nie dzieje się to tak po prostu, tylko coś zaczyna się nie układać po jego myśli. Dopiero w tych momentach zaczynam dostrzegać, że są wokół ludzie, którzy zawsze mnie wspierają i wiedzą, czego naprawdę potrzebuję. Często jestem zdziwiona, że czuję się z nimi tak dobrze i że oni wiedzą, czego mi brakuje. Wiele razy bywa tak, że jedynie w modlitwie wypowiadam swoje prośby, a są one spełniane przez moich bliskich. To przez ludzi spotykanych na życiowej drodze przemawia Jezus i naszym obowiązkiem jest ich szanować oraz dziękować za wszystko, co od nich otrzymujemy, gdyż Bóg jest w każdym z nas.