Jezus przemówił tymi słowami:

«Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi. Wy sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy do niego idą.

Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo przemierzacie morze i ziemię, żeby pozyskać jednego współ wyznawcę. A gdy się nim stanie, czynicie go dwakroć bardziej winnym piekła niż wy sami.

Biada wam, przewodnicy ślepi, którzy mówicie: „Kto by przysiągł na przybytek, nic to nie znaczy; lecz kto by przysiągł na złoto przybytku, ten jest związany przysięgą”. Głupi i ślepi! Cóż bowiem jest ważniejsze, złoto czy przybytek, który uświęca złoto? Dalej: „Kto by przysiągł na ołtarz, nic to nie znaczy; lecz kto by przysiągł na ofiarę, która jest na nim, ten jest związany przysięgą”. Ślepcy! Cóż bowiem jest ważniejsze, ofiara czy ołtarz, który uświęca ofiarę?

Kto więc przysięga na ołtarz, przysięga na niego i na wszystko, co na nim leży. A kto przysięga na przybytek, przysięga na niego i na Tego, który w nim mieszka. A kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boży i na Tego, który na nim zasiada».

Jakże mocno brzmią słowa skierowane przez Jezusa do uczonych w Piśmie i do faryzeuszów. Jezus bez ogródek chłosta surowym napomnieniem jak biczem. Dlaczego nas to gorszy? Być może dlatego, że sami nie chcielibyśmy nigdy znaleźć się w podobnej sytuacji. Wolimy, aby mówiono do nas delikatnie, z szacunkiem, uwzględniając naszą wrażliwość i samopoczucie. A najlepiej, żeby w ogóle nas nie napominano. My natomiast, przekonani o naszej nieomylności, robimy to zawsze i wszędzie. W ten sposób, nie wiedząc nawet o tym, żyjemy w zakłamaniu, przekonani, że winni są wszyscy wokół, tylko nie my. Dlatego Jezus wyciąga bicz. Wie bowiem, że czasem tylko gwałtowna konfrontacja z prawdą może nam przywrócić utracony wzrok i słuch. Jezus ma prawo nam to zrobić, Jego Serce jest bowiem wolne od grzechu, a słowo pozbawione nienawiści. My natomiast, zanim zaczniemy naprawiać innych, spójrzmy najpierw uważnie w lustro.