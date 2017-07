Rosyjski Sąd Najwyższy potwierdził delegalizację Świadków Jehowy

Kolegium apelacyjne Sądu Najwyższego Rosji utrzymało w poniedziałek w mocy decyzję o delegalizacji Świadków Jehowy i uznaniu tej wspólnoty wyznaniowej za ekstremistyczną. Jej prawnicy zapowiedzieli skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz).

Adwokat reprezentujący Świadków Jehowy Wiktor Żenkow oświadczył, że Sąd Najwyższy "naruszył nie tylko prawo rosyjskie, ale i normy prawa międzynarodowego", dlatego też organizacja zwróci się do ETPCz.

Kolegium Sądu Najwyższego odrzuciło w poniedziałek apelację od decyzji tego samego sądu z 20 kwietnia br., co oznacza, że kwietniowa decyzja stała się prawomocna. Wspólnota Świadków Jehowy została uznana za organizację ekstremistyczną, jej działalność została zabroniona i ma ulec likwidacji na terytorium Rosji. Majątek wspólnoty przejdzie na rzecz państwa.

O likwidację wspólnoty Świadków Jehowy zwróciło się w marcu ministerstwo sprawiedliwości Rosji. Resort powoływał się na "naruszanie statutowych celów organizacji i prawa obowiązującego w Federacji Rosyjskiej", w szczególności - przepisów dotyczących walki z ekstremizmem.

W kilku regionach Rosji działalność ruchu była zakazana już wcześniej, a broszury wydawane przez zgromadzenie zostały wpisane na listę tekstów ekstremistycznych. Rosyjscy prokuratorzy od dłuższego czasu utrzymywali, że Świadkowie Jehowy to organizacja, która pogłębia podziały między wyznaniami, podsyca nietolerancję, rozdziela rodziny i zmusza - z powodów religijnych - poważnie chorych do rezygnowania z transfuzji krwi.

W decyzji z 20 kwietnia Sąd Najwyższy uznał, że wszystkie oddziały organizacji w Rosji - jest ich 395 - mają przerwać działalność. Broszury i biuletyny Świadków Jehowy uznane zostały za literaturę ekstremistyczną; zabroniono ich rozpowszechniania.

Świadkowie Jehowy to założony w 1870 r. w Stanach Zjednoczonych związek wyznaniowy, który dziś - według różnych danych - skupia od 6 do 16 mln ludzi na całym świecie. Związek wyznaniowy Świadków Jehowy w Rosji zrzesza ok. 175 tys. osób.