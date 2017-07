Europejskie Forum Młodych 2017 w Częstochowie

Organizatorem wydarzenia jest Wspólnota Emmanuel, a jego program adresowany jest do osób między 16. a 30. rokiem życia i nawiązuje do ubiegłorocznych Światowych Dni Młodzieży – mówi Elżbieta Szefer: „Młodzi mogą spotkać siebie nawzajem jako ludzi wierzących, jako ludzi w Kościele, ale przede wszystkim spotkać Boga osobiście, żeby się z Nim zaprzyjaźnić i żeby ten Jezus, który czasami zdaje się bardzo daleki, stał się dla nich bliski i na co dzień pomagał dokonywać dobrych wyborów i żyć pełnią życia”.

Podczas częstochowskiego Forum młodzi uczestniczą w Eucharystii oraz warsztatach, konferencjach, spotkaniach ze szczególnymi gośćmi, którzy dzielą się swoimi świadectwami.