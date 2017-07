Para książęca, William i Kate, przybyła do Warszawy

Rozpoczynająca się w poniedziałek trzydniowa wizyta pary książęcej w Polsce jest ich pierwszą w Europie Środkowo-Wschodniej i pierwszą poza krajami Wspólnoty Narodów, w której biorą udział ich dzieci, książę George i księżniczka Charlotta.

W Warszawie William i Kate wraz z dziećmi zamieszkają w Belwederze, który został przystosowany do obecności dzieci. Do ich dyspozycji, co widać na zdjęciach zamieszczonych na Twitterze Kancelarii Prezydenta, są drewniane zabawki, m.in. samolot, wózek dla lalek i małe tipi. W ogrodach Belwederu postawiono zjeżdżalnie.

William i Kate w poniedziałek zostali podjęci przez Andrzeja Dudę i Agatę Kornhauser-Dudę w Pałacu Prezydenckim. Ok. godz. 15.15 zaplanowano spacer po Krakowskim Przedmieściu - William i Kate przejdą od Pałacu Prezydenckiego pod pomnik Adama Mickiewicza - dla warszawiaków będzie to okazja do spotkania z brytyjskimi gośćmi.

Obie pary książęca i prezydencka udadzą się potem do Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie spotkają się z weteranami. Para książęca weźmie też udział w spotkaniu z młodymi przedsiębiorcami w wieżowcu Warsaw Spire. Wieczorem odbędzie się przyjęcie, na którym książę William wygłosi przemówienie.

Drugi dzień wizyty William i Kate spędzą w Gdańsku. Para książęca odwiedzi teatr szekspirowski, a także Europejskie Centrum Solidarności; złoży również wieńce pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców, upamiętniającym bohaterstwo polskiej Solidarności. Planowane jest spotkanie z b. prezydentem Lechem Wałęsą. Wcześniej tego dnia William i Kate odwiedzą były niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny Stutthof w Sztutowie.

Wizyta pary książęcej zakończy się w środę prywatnym spotkaniem w Belwederze z parą prezydencka. Następnie Kate i William udadzą się do Berlina.