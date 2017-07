Polacy będą mogli spotkać się z parą książęcą w Warszawie

"To jest wizyta przyjaźni i szacunku, ponieważ para książęca odwiedza Polskę nie z misja polityczną, bo ona nie prowadzi bieżącej brytyjskiej polityki. To raczej wyraz dobry relacji polsko-brytyjskich" - powiedział szef gabinetu prezydenta.

"Cieszymy się, że to właśnie Polska, Warszawa, Gdańsk, a później Berlin, są tymi dwoma kierunkami europejskiej wizyty pary książęcej Cambridge w Europie, że wybór padł właśnie na te dwa państwa" - podkreślił.

Szczerski uważa, że będzie to wizyta, która pokaże Polskę po raz kolejny na arenie międzynarodowej. "Po udanej wizycie prezydenta Donalda Trumpa mamy drugie duże wydarzenie medialne w lipcu. Polska pokaże się przy okazji tej wizyty światu, bo wiadomo, że zainteresowanie wizytą pary książęcej Cambridge jest ogromne, więc obrazki z Polski znowu obiegną cały świat" - mówił minister.

"Polacy będą mogli spotkać parę książęcą podczas spaceru po Krakowskim Przedmieściu" - powiedział Szczerski. Jak zapowiedział, Kate i William przejdą od Pałacu Prezydenckiego pod pomnik Adama Mickiewicza po godz. 15 w poniedziałek.

Para książęca wraz z dziećmi przybędzie do Warszawy w poniedziałek wczesnym popołudniem, William i Kate zostaną podjęci przez parę prezydencką Andrzeja Dudę i Agatę Kornhauser-Dudę w Pałacu Prezydenckim. Ok. godz. 15.15 zaplanowano spacer po Krakowskim Przedmieściu. Obie pary książęca i prezydencka udadzą się potem do Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie spotkają się z weteranami.

Para książęca weźmie też udział w spotkaniu z młodymi przedsiębiorcami w wieżowcu Warsaw Spire. Wieczorem odbędzie się przyjęcie, na którym książę William wygłosi przemówienie.

W Warszawie William i Kate wraz z dziećmi zamieszkają w Belwederze. Drugi dzień wizyty w Polsce spędzą w Gdańsku.

Wizyta zakończy się w środę prywatnym spotkaniem w Belwederze z parą prezydencka. Następnie Kate i William udadzą się do Berlina.