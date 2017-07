Silne trzęsienie ziemi na Krecie

Do silnego trzęsienia ziemi o magnitudzie 5,3 doszło w sobotę wieczorem na Krecie - poinformował Grecki Instytut Geodynamiki. Na razie nie ma informacji o stratach materialnych czy ewentualnych ofiarach w ludziach.

Do trzęsienia doszło o godz. 23.30 czasu lokalnego (godz. 22.30 w Polsce) na głębokości ok. 10 km. Epicentrum wstrząsów znajdowało się w odległości ok. 60 km na południowy wschód od największego na Krecie miasta Heraklion.

Choć wstrząsy były silnie odczuwalne we wschodniej części wyspy, na razie nie ma informacji o stratach materialnych czy ewentualnych ofiarach śmiertelnych - podały lokalne media.

W ciągu godziny od głównego wstrząsu doszło do wstrząsów wtórnych o magnitudzie 3,5.

Grecja leży w aktywnym sejsmicznie rejonie Ziemi. Wstrząsy o podobniej magnitudzie co w sobotę nie należą do rzadkości.