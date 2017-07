Hiszpanka triumfuje w Wimbledonie

Garbine Muguruza wygrała tegoroczną edycję turnieju, pokonując w finale Amerykankę Venus Williams 7:5, 6:0. To pierwsze zwycięstwo niespełna 24-letniej tenisistki w londyńskiej imprezie.

Triumfatorka konkursu jest drugą Hiszpanką, która cieszyła się ze zwycięstwa w tym turnieju - w 1994 roku dokonała tego Conchita Martinez, która podczas bieżącej edycji pomagała Muguruzie, zastępując u boku zawodniczki nieobecnego w Wielkiej Brytanii trenera Sama Sumyka.

Rekord dziewięciu wygranych na obiektach All England Lawn Tennis and Croquet Club należy do urodzonej w Pradze, ale przez większość kariery występującej z amerykańskim paszportem Martiny Navratilovej (1978-79, 1982-87 i 1990). Tylko o jedno zwycięstwo mniej odniosła na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych Amerykanka Hellen Wills-Moody (1927-30, 1932-33, 1935 i 1938).

W latach 1884-1921 turniej rozgrywano w ten sposób, że triumfatorka z poprzedniego roku automatycznie miała zapewnione miejsce w finale, a jej rywalką w decydującym pojedynku była zwyciężczyni rywalizacji pozostałych tenisistek.

Wielokrotne zwyciężczynie Wimbledonu:

9 - Martina Navratilova 1978-79, 1982-87, 1990

8 - Helen Wills-Moody 1927-30, 1932-33, 1935, 1938

7 - Steffi Graf 1988-89, 1991-93, 1995-96 - Dorothea Douglass Chambers 1903-04, 1906, 1910-11, 1913-14 - Serena Williams 2002-03, 2009-10, 2012, 2015-16

6 - Blanche Bingley Hillyard 1886, 1889, 1894, 1897, 1899, 1900 - Suzanne Lenglen 1919-23, 1925 - Billie Jean King 1972-73, 1975

5 - Lottie Dod 1887-88, 1891-93 - Charlotte Cooper Sterry 1895-96, 1898, 1901,1908 - Venus Williams 2000-01, 2005, 2007-08

4 - Louise Brough 1948-50, 1955

3 - Maria Bueno 1959-60, 1964 - Maureen Connolly 1952-54 - Margaret Smith-Court 1963, 1965, 1970 - Chris Evert Lloyd 1974, 1976, 1981

2 - Maud Watson 1884-85 - May Sutton 1905, 1907 - Dorothy Round 1934, 1937 - Kitty McKane Godfree 1924, 1926 - Althea Gibson 1957-58 - Evonne Goolagong Cawley 1971, 1980 - Petra Kvitova 2011, 2014