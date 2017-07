Marszałek Kuchciński ograniczył wstęp do Sejmu

Do przyszłego piątku 21 lipca w Sejmie nie będą wydawane jednorazowe karty wstępu, z których korzystają goście klubów poselskich bądź posłów; zmiany te nie dotyczą przedstawicieli mediów - poinformował PAP dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka.

"Zmiany w dostępie do Sejmu dotyczą wyłącznie jednorazowych kart wstępu, z których korzystają goście klubów bądź posłów. Wydawanie tego typu przepustek jest zawieszone do przyszłego piątku" - powiedział PAP Grzegrzółka.

Jak podkreślił zmiany nie dotyczą przedstawicieli mediów. "Dziennikarze wchodzą na teren kompleksu sejmowego na standardowych zasadach, czyli na podstawie przepustek stałych, okresowych i jednorazowych" - dodał.

Według zarządzenia marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego "w sprawie zapewnienia spokoju i porządku na terenach i w budynkach pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu", do 21 lipca 2017 r. do północy zostaje zawieszone prawo wstępu do budynków pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu oraz wstępu i wjazdu na tereny pozostające w zarządzie Kancelarii Sejmu osobom, którym wstęp i wjazd przysługuje na podstawie jednorazowych kart wstępu i list imiennych. Zarządzenie pojawiło się w mediach społecznościowych.

Kolejne posiedzenie Sejmu zaplanowano w dniach 18-20 lipca.