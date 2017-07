35 mln internautów śledzi papieskie konto na Twitterze

Co ciekawe, o ile przejście z 33 do 34 mln zajęło niemal trzy miesiące (91 dni), to z 34 do 35 mln zaledwie 30 dni. Najwięcej w tym czasie przybyło internautów czytających papieskie tweety po angielsku.

Najwięcej osób czyta wpisy po hiszpańsku (37,68 proc.), angielsku (32,47 proc.) i włosku (12,72 proc.). Kolejne miejsca zajmują wersje portugalska (7,62 proc.), polska (2,47 proc.), francuska (2,35 proc.), łacińska (2,33 proc.) i niemiecka (1,29 proc.)