Premier: Rozpoczynamy dyskusję nad możliwością realizacji drogi do każdego domu

Dzisiaj rozpoczynamy dyskusję nad możliwością realizacji drogi do każdego domu w Polsce, a nie tylko tam, gdzie mieszkają działacze Platformy Obywatelskiej - mówiła w środę w Sejmie premier Beata Szydło tuż przed głosowaniem wniosku o odrzucenie projektu ws. Fundusz Dróg Samorządowych.

Premier podkreśliła, że dziś jest ten moment, w którym można rozważać wprowadzenie programu Funduszu Dróg Samorządowych.

"To jest rzecz dyskusji i rzecz wyboru, to jest rzecz dyskusji, czy chcecie państwo realnie zmieniać Polskę, wychodzić na przeciwko oczekiwaniom Polaków czy też wolicie udawać, jak udawaliście w kampanii wyborczej, kiedy stworzyliście projekt budowy dróg krajowych, tyle tylko, że na potrzeby wyborcze" - mówiła premier, zwracając się do posłów PO.

"Dzisiaj rozpoczynamy dyskusję nad tym projektem, nad tym programem i możliwością realizacji drogi do każdego domu w Polsce, a nie tylko tam, gdzie mieszkają działacze Platformy Obywatelskiej" - dodała szefowa rządu.

W głosowaniu Sejm nie zgodził się na odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, o co wnioskował klub PO. Projekt zakłada dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg lokalnych oraz mostów na drogach wojewódzkich. Fundusz ma zasilać nowa opłata drogowa w wysokości 20 groszy za litr. Według krytykujących projekt polityków opozycji, jest to kolejny podatek, który ponadto przełoży się na podwyżkę ceny paliwa o 25 groszy na litrze.