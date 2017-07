Mały ZUS dla małych firm od stycznia 2018 r.

Jeśli we wrześnie wejdziemy z projektem do Sejmu, to jesteśmy w stanie zrobić tak, żeby ustawa dot. małego ZUS dla małych firm weszła w życie 1 stycznia 2018 r. - powiedziała w środę wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Emilewicz, w środę w TVN24BiS była pytana, kiedy ustawa przewidująca niższe składki na ubezpieczenia społeczne dla małych przedsiębiorców wejdzie w życie. "Jesteśmy w stanie to zrobić tak, żeby weszła 1 stycznia 2018 r." - odpowiedziała.

Podkreśliła, że warunkiem wejścia w życie ustawy w tym terminie jest to, aby projekt we wrześniu wszedł pod obrady Sejmu.

Powiedziała, że w tym tygodniu odbyła rozmowę z minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietą Rafalską oraz premier Beatą Szydło, która "jest promotorem i jest zainteresowana również tym rozwiązaniem ustawowym". "Jeśli ten proces pójdzie szybko drogą rządową, to będzie on projektem rządu. Jeżeli nie, to pewnie będzie inicjatywą" - dodała.

Ministerstwo Rozwoju przygotowało projekt, który przewiduje niższe składki na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców osiągających miesięczny przychód poniżej 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia. W tym roku to 5 tys. złotych. Z nowych rozwiązań mogłoby skorzystać, według resortu, ok. 325 tysięcy firm. Na niższe obciążenie może liczyć m.in. ponad 10 proc. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Proponowana regulacja ma także na celu zachęcenie do podjęcia legalnej działalności osoby, które dotychczas pozostają w szarej strefie.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych negatywnie zaopiniował projekt Ministerstwa Rozwoju, uznał, że w przedstawionej do konsultacji formie naruszałby obowiązującą w systemie ubezpieczeń społecznych zasadę równego traktowania. ZUS uznał też, że projekt zaproponowany przez MR może doprowadzić do rozszczelnienia systemu emerytalnego.