Polska i Ukraina a mit Bandery

- Ukraina bierze na sztandary Banderę, UPA, ale nie prawdziwego Banderę, tylko jakiś mit tworzony w Kijowie, we Lwowie, przekształcający tą realną postać jaką był Bandera i formacja jaką była Ukraińska Powstańcza Armia w coś zupełnie innego, co ma służyć doraźnym celom politycznym, społecznym – tłumaczył Piotr Kościński



Jak podkreślał, „nie można manipulować historią do doraźnych potrzeb”.



- Wybieranie sobie bohaterów, którzy są delikatnie mówiąc, wątpliwi moralnie, jest pomyłką. Trudno mówić, że UPA walczyła wyłącznie z Sowietami, albo Niemcami. Pomijając sprawę polską, czyli nie tylko rzeź wołyńską, ale generalnie stosunek do Polski i do Polaków, to jest fałszowanie historii. W którymś momencie obróci się przeciwko tym, którzy tę historię fałszują – zaznaczył dziennikarz



Według niego, „przeciętny Ukrainiec nic, lub prawie nic o tym nie wie”.



- On ma wybór, albo uwierzyć „swoim”, czyli ukraińskiemu IPN-owi, albo Polakom, którzy twierdzą, że tam na Wołyniu Ukraińcy mordowali Polaków. Nam jest trudno przekonać tych ludzi, dotrzeć do nich i powiedzieć, że było inaczej niż mówi wasz Instytut Pamięci Narodowej – mówił



Gość Tematu Dnia odniósł się również do szczytu UE – Ukraina, który ma miejsce w Kijowie:



- Szczyt rozważa bieżące sprawy, realizację umowy UE – Ukraina i sprawę zniesienia wiz. To są te kwestie, które w żaden sposób nie dotyczą historii, ale spraw jak najbardziej bieżących – podkreślał Kościński



Pytany o komentarz do słów Witolda Waszczykowskiego, ministra spraw zagranicznych, który mówił, że „Ukraina nie wejdzie do Europy z Banderą”, tłumaczył:



- Mówienie o tym, że Ukraina nie wejdzie do Unii z jakiegokolwiek powodu jest przedwczesne. (...) Niebezpieczeństwo pojawia się wtedy, gdyby Ukraińcy chcieli przyjąć te nacjonalistyczne teorie z czasów OUN i późniejsze, przekształcali swój kraj w państwo o podłożu nacjonalistycznym - mówił



Jego zdaniem, „my też budujemy mit Bandery, to jest anty-mit, tak jak Ukraińcy budują swój”.



Dr Piotr Kościński odniósł się również do antypolskich incydentów, które mają miejsce aktualnie na Ukrainie.

Polska i Ukraina a mit Bandery

