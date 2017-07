Papież do katechetów: Bycie katechetą jest wezwaniem do służby w Kościele jako dar Pana

Katecheza nie jest „pracą” ani zadaniem zewnętrznym wobec osoby katechety, ale katechetą się „jest” i całe życie obraca się wokół tej misji. Toteż „bycie” katechetą jest wezwaniem do służby w Kościele, które się otrzymało jako dar od Pana, aby go dalej przekazywać. Zwrócił na to uwagę Franciszek w orędziu do uczestników I Międzynarodowego Sympozjum nt. Katechezy, które odbywa się w dniach 11-14 lipca w Buenos Aires z inicjatywy Komisji episkopatu Argentyny ds. Katechizacji i Duszpasterstwa Biblijnego.

W dokumencie przesłanym na ręce przewodniczącego Komisji abp. Ramona Alfredo Dusa Ojciec Święty przypomniał, że św. Franciszek z Asyżu, gdy jeden z braci prosił go usilnie, aby nauczył go głosić kazanie, odpowiedział mu, że odwiedzając chorych, pomagając dzieciom i karmiąc ubogich, „już przepowiadamy”. I „w tej pięknej lekcji skupia się powołanie i zadanie katechety” – podkreślił papież.

Zauważył, że katecheza nie jest „pracą zawodową” ani zadaniem zewnętrznym względem osoby katechety, ale katechetą się „jest” i całe życie obraca się wokół tej misji. W istocie jest to wezwanie do służby w Kościele, które się otrzymało jako dar od Pana, aby go dalej przekazywać. Wynika stąd, że katecheta musi nieustannie powracać do tego pierwszego głoszenia, czyli „kerygmatu”, będącego darem, który odmienił życie. Jest to podstawowe przepowiadanie, które nieustannie winno rozbrzmiewać w życiu chrześcijanina – podkreślił papież. Dodał, że winno mu towarzyszyć także wiara, „która jest już obecna w religijności ludowej”.

Franciszek zaznaczył również, że katecheta winien zawsze wychodzić od Chrystusa, a nie od własnych idei czy upodobań. Im bardziej stawiamy Jezusa w centrum naszego życia, tym bliżsi stajemy się innym ludziom. Katecheta ma być twórczy, szukać wciąż nowych form głoszenia Chrystusa i przekazywania wiary. „Musimy pamiętać o stylu Jezusa, który dostosowywał się do spotykanych ludzi, aby przybliżać im miłość Boga. Trzeba umieć się dostosowywać, chociaż jest to zawsze to samo orędzie, ponieważ Bóg nie zmienia się, tylko wszystko odnawia” – wyjaśnił Franciszek.

Sympozjum odbywa się na wydziale teologicznym Papieskiego Uniwersytetu Katolickiego Argentyny. Jednym z jego uczestników jest hiszpański jezuita abp Luis Francisco Ladaria, mianowany niedawno prefektem Kongregacji Nauki Wiary.