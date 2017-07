Rzońca: Fundusz Dróg Samorządowych odpowiedzią na apel samorządowców

Przypomniał, że koszty wypadków drogowych w Polsce to 48,2 mld zł rocznie.

Zwracając się do opozycji powiedział: "w Polsce w 2016 roku zginęło na drogach 3 tys. ludzi. Na drogach gminnych i powiatowych blisko 1 tys. ludzi, a wy mówicie: nie budujmy dróg, a wy mówicie: nie naprawiajmy dziur, a wy mówicie: nie budujmy chodników. Opozycja bardzo boi się tego projektu. Bardzo się boi, bo jak powiedział poseł Dolata, Europa zapomni, że Polska jeździ po dziurawych drogach" - stwierdził Rzońca.

"Sami drodzy państwo przyjdziecie z waszymi wójtami, z waszymi starostami do tego funduszu po środki. (...) Okazuje się, że dzisiaj opozycja jest przeciwko wójtom i przeciwko starostom" - dodał.

Poseł powiedział, że w tej niechlubnej statystyce śmiertelnych wypadków drogowych przegrywamy tylko z Rumunią.

"Czy was ta statystyka interesuje? Czy wy drodzy państwo wiecie o tym, (...) czy was interesują te informacje? Moim zdaniem nie. (...) Tym funduszem odpowiadamy na apele Związku Gmin Polskich, Związku Powiatów Polskich, odpowiadamy na apel samorządowców. To jest ustawa niepartyjna, to nie jest ustawa pod publiczkę, to jest bardzo dobry projekt" - stwierdził.

"Jeszcze jedna uwaga do adwersarzy. Mówicie o jakiejś opłacie paliwowej. W tej ustawie nie ma żadnej mowy o opłacie paliwowej. () Tam jest opłata drogowa" - dodał.

Zdaniem Rzońcy po raz pierwszy w historii wójtowie dostaną 80 proc. dofinansowania inwestycji drogowych. "Nigdy tak nie było. Po raz pierwszy samorządowcom, po raz pierwszy dzieci w niektórych gminach na Podkarpaciu, w Zachodniopomorskim nie będą do szkoły szły po fosach, tylko pójdą chodnikiem" - podkreślił poseł.

"Nigdy nie było jeszcze takiego projektu, takiego funduszu, który by pozwolił wójtom myśleć nie w kategoriach roku budżetowego, tylko roku, dwóch, lub trzech" - dodał.

Sejm debatuje w środę nad projektem ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych autorstwa posłów PiS, który zakłada dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg lokalnych oraz mostów na drogach wojewódzkich. Fundusz ma zasilać nowa opłata paliwowa w wysokości 20 groszy za litr plus VAT.

Z szacunków projektodawców wynika, że stawka opłaty drogowej zapewni wpływy w wysokości ok. 4-5 mld zł rocznie. Połowa kwoty zostanie przeznaczona na Fundusz Dróg Samorządowych, natomiast reszta wpływów zasili Krajowy Fundusz Drogowy.