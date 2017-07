Warszawa: Obrońca życia zaatakowany przez zwolenników aborcji, przeszedł operację

Obrońcy życia, którzy uczestniczyli w pikiecie pod warszawskim Szpitalem Klinicznym im. Orłowskiego w Warszawie, zostali zaatakowani przez troje napastników. W wyniku tego zdarzenia, obrażeń doznał jeden z uczestników akcji „Szpitale bez aborterów” – Dawid. Trafił on do szpitala, gdzie przeszedł operację ręki – poinformowali przedstawiciele Fundacji Pro - Prawo do życia.