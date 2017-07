Czy posłowie Polski Razem zablokują podwyżkę cen benzyny?

Czy posłowie Polski Razem wchodzącej w rządzącą Polską koalicję Zjednoczonej Prawicy zablokują projekt posłów PiS zgodnie z którym cena paliwa ma wzrosnąć 25 gr na litrze? Zapytaliśmy o to posła Jacka Żalka.

- Z pewnością projekt będzie poddany analizie, po której podejmiemy decyzję czy go poprzeć czy nie. W mojej ocenie ten pomysł ma dwa aspekty. Z jednej strony to słuszna koncepcja gromadzenia środków na budowę dróg. Z drugiej jednak nie do końca przemyślany temat skąd te środki brać, jakim i czyim kosztem je pozyskiwać. Na przykład na tym projekcie najwięcej stracą użytkownicy samochodów na gaz, czyli najbardziej ekologicznej formy transportu drogowego - mówi Żalek.

- Wydaje się, że tutaj zabrakło patrzenia perspektywicznego, bo nie przemyślano projektu pod kątem długofalowej polityki podatkowej państwa. Jeśli Platforma w czasie swoich rządów poprzez kolejne podatki wyciągała pieniądze z kieszeni Polaków, to nie oznacza, że my mamy tę politykę kontynuować. Naszą ambicją nie powinno być utrzymanie tempa rozwoju gospodarki na takim poziomie jak jest obecnie, ale bardzo szybkie przyspieszenie rozwoju. Jedyną możliwością szybkiego przyspieszenia gospodarki jest zwiększenie obrotów poprzez obniżenie podatków, a nie wyciąganie kolejnych pieniędzy z kieszeni podatnika. Na taki krok odważyła się Rumunia i to przyniosło również wymierne korzyści dla budżetu - kontynuuje. Nie chcę się wypowiadać za kolegów z partii, ale osobiście jestem przeciwny podwyższaniu danin ściąganych z kieszeni obywateli - podsumowuje poseł.