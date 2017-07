- "Dobra zmiana" zaczęła się dobrze, ale w pewnym momencie przyhamowała. Plusem jest to, że sześciolatki mogą zostać w przedszkolach, czy to, że przywrócono należyte miejsce nauczania historii. Pozytywna jest zmiana struktury szkół, że będziemy mieć ośmioletnią szkołę podstawową i czteroletnie liceum ogólnokształcące - mówiła Barbara Hapońska



Jej zdaniem, "trzeba przywrócić kształcenie ogólne w liceach".



- Człowiek musi być wyposażony w kształcenie ogólne, ponieważ w życiu stanie przed problemem zmiany pracy, konieczności przekwalifikowania się. Jeżeli nie ma wykształcenia z różnych przedmiotów, będzie miał duży problem z przekwalifikowaniem się - tłumaczyła



- Podstawa programowa jest opracowana na cykle nauczania. Autorzy programów i podręczników będą decydowali jakie treści, w której klasie będą realizowane - zwróciła uwagę ekspertka



Jak dodawała, "czy piętnastolatek jest w stanie, że będzie studiować np: socjologię? Jak on nie ma pojęcia, co to jest socjologia".



Barbara Hapońska wyjaśniła również, jak powinna wyglądać podstawa programowa, by Polacy mogli otrzymać porządną edukację.

Ogłupieni przez edukację? Prawda o reformie oświaty

Salve TV