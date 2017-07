Finlandia: 5 tysięcy uchodźców zniknęło

Z fali imigracji, która dotarła do Finlandii w ostatnich latach, co trzeci uchodźca otrzymał prawo azylu. Z ośrodków dla uchodźców zniknęło jednak 5 tys. osób - wynika z analiz, które w weekend opublikował państwowy nadawca radiowo-telewizyjny Yle.

Od stycznia 2015 r. do lipca 2017 r. do fińskich ośrodków dla uchodźców zgłosiło się 40,9 tys. osób. Prawie co trzeci osoba (11,8 tys.) otrzymała prawo pobytu w Finlandii. Około 18 tys. uchodźców dostało decyzję negatywną.

Z danych urzędu ds. migracji oraz ośrodków dla uchodźców wynika również, że 5,1 tys. osób, które pierwotnie przebywało w ośrodkach, obecnie jest poza systemem rejestracji uchodźców. Opuścili oni miejsca przeznaczone dla uchodźców bez powiadamiania o tym władz. Osoby te mogą obecnie przebywać jeszcze w Finlandii bez odpowiednich dokumentów lub mogły wyjechać do innych krajów Unii Europejskiej. Mogły też na własną rękę wrócić do kraju swojego pochodzenia.

Podania o azyl ponad 3 tys. osób nie były w ogóle rozpatrywane, ponieważ osoby te wcześniej zarejestrowały się już w innym kraju UE lub zmieniła się ich sytuacja życiowa. Z danych statystycznych wynika, że blisko 11 tys. osób opuściło już Finlandię lub zostało z niej deportowanych (w tym osoby, którym odmówiono prawa pobytu).

Większość osób, która otrzymała negatywne decyzje, złożyła odwołania do sądów. Z informacji Yle wynika, że wpłynęło do nich blisko 9 tys. odwołań. W trakcie rozpatrywania w sądach jest kilkaset takich wniosków. Żeby zmniejszyć czas oczekiwania na rozstrzygnięcie, obecnie wnioskami uchodźców zajmują się cztery sądy w Finlandii - wcześniej właściwy do tego typu spraw był tylko sąd w Helsinkach. Większość negatywnych decyzji urzędu ds. migracji jest utrzymywana w mocy - średnio jest to 70-80 proc.

Jednocześnie w 2016 r. i na początku 2017 r. wzrosła liczba orzeczeń sądów, które nakazują zmienić decyzję urzędników odmawiającą prawa azylu - obecnie jest to nawet 29 proc. a w 2015 r. korzystnych dla uchodźców postanowień sądowych było niespełna 18 proc. Składający odwołania najczęściej powołują się na zmianę wiary na chrześcijańską.

Wobec rozpatrzenia spraw większości osób starających się o azyl, które dotarły do Finlandii w latach 2015-16, zmniejsza się liczba ośrodków dla uchodźców. W szczytowym okresie w 2015 r. było ich 107, obecnie jest dwukrotnie mniej - 51. Pod koniec czerwca 2017 r. w ośrodkach przebywało niespełna 16 tys. osób. Kilka tysięcy czeka jeszcze na rozstrzygnięcie swojej sytuacji przez lokalne władze.

Do Finlandii najwięcej uchodźców przybyło w 2015 r. - ok. 32 tys., w 2016 r. było ich mniej - ok. 5,6 tys.

Finlandia jest jednym z nielicznych krajów UE, które wywiązują się z unijnych zobowiązań dotyczących relokacji uchodźców przybyłych do Włoch i Grecji. W ramach tego programu, na 2078 osób, którym Finlandia ma zapewnić schronienie do końca jesieni br., przyjęła już ponad 1600 osób.