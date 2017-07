Mieszkańcy Tarnowskich Gór świętują przyznanie wpisu na listę UNESCO

Mieszkańcy Tarnowskich Gór świętują podjętą w Krakowie decyzję o wpisaniu tamtejszych pogórniczych zabytków na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W oczekiwaniu na werdykt od rana tłumnie gromadzili się na tarnogórskim rynku, by na telebimie oglądać transmisję z obrad.

Decyzję o wpisaniu na listę UNESCO przyjęli entuzjastycznie poprzez radosne okrzyki, wiwaty i oklaski.

Zabytki Tarnowskich Gór, w tym pozostałości po kopalniach rud srebra, ołowiu i cynku - wyrobiska i szyby górnicze, są 15. polskim obiektem na tej prestiżowej liście.

"Do nas to jeszcze nie dociera, weszliśmy na światowy poziom turystyki" - powiedział PAP Grzegorz Rudnicki ze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, które było inicjatorem tych starań.

Zastępca burmistrza miasta ds. gospodarczych Piotr Skrabaczewski wskazał, że to też dużo pracy. "Miejsce na Liście to gwarancja wejścia w międzynarodowy obieg turystyczny, to więcej turystów w Tarnowskich Górach i w regionie oraz nowe inwestycje w tym sektorze" - podkreślił.

Cieszą się również sami mieszkańcy. "To wielka radość być mieszkańcem Tarnowskich Gór, nie tylko dziś. Nasze miasto naprawdę warte jest tego, by je zwiedzić, rozejrzeć się wokół. Każdy, kto tu przyjeżdża, wraca. A po dzisiejszym dniu tych osób będzie jeszcze więcej. Jestem o tym przekonany" - powiedział PAP pan Marek.

W centrum Tarnowskich Gór od rana tłumnie gromadzili się mieszkańcy miasta oraz okolicy. Przygotowano dla nich nie tylko transmisję z obrad z Krakowa, ale i wiele atrakcji m.in. płukanie srebra czy industrialny plac zabaw. Po ogłoszeniu wyników chętni mogli także wziąć udział w wycieczce śladami górniczej historii miasta i obiektów z listy UNESCO.

We wniosku o wpisanie tarnogórskich zabytków autorzy wymieniali 28 obiektów, nie tylko w Tarnowskich Górach, ale też sąsiednich Zbrosławicach i Bytomiu. Są to pozostałości po dawnych kopalniach rud srebra, ołowiu i cynku - kopalniane wyrobiska i szyby górnicze, system odwadniania i wykorzystania wody pogórniczej oraz elementy krajobrazu kulturowego.

Przez kilka stuleci na obszarze Tarnowskich Gór i okolic funkcjonowało kilka tysięcy kopalń; powstało tam ok. 20 tys. szybów i ponad 150 km podziemnych wyrobisk. Częścią tego kompleksu są dwa najbardziej znane obiekty - Zabytkowa Kopalnia Srebra oraz Sztolnia Czarnego Pstrąga. 600-metrowy fragment sztolni służącej kiedyś do odwadniania kopalni dziś turyści przepływają - pod ziemią - łodziami. To najdłuższa w Polsce podziemna trasa turystyczna pokonywana w ten sposób. Sztolnia została udostępniona turystom w 1957 r.

Z kolei Zabytkowa Kopalnia Srebra to jedyna w Polsce trasa turystyczna, wytyczona w podziemiach będących pozostałością po dawnych kopalniach rud srebra, ołowiu i cynku. Stanowi niewielki fragment dawnej kopalni Fryderyk. Do zwiedzania została udostępniona w 1976 r. Przygotowany dla zwiedzających prawie 2-kilometrowy szlak przebiega 40 m pod