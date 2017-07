Prezydent: Polacy potrzebują zjednoczenia wokół fundamentalnych wartości

Polacy potrzebują zjednoczenia wokół fundamentalnych wartości patriotycznych, etycznych, społecznych, religijnych - napisał prezydent Andrzej Duda w liście do zgromadzonych w niedzielę na Jasnej Górze uczestników 26. Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja.

W swoim przesłaniu do uczestników pielgrzymki, odczytanym przez prezydenckiego ministra Adama Kwiatkowskiego, Andrzej Duda dziękował Rodzinie Radia Maryja za wszystkie dzieła realizowane z inicjatywy toruńskiej rozgłośni.

"Bardzo się cieszę, że państwa wspólnota rozwija się i coraz pełniej rozkwita, wciąż owocując licznymi nowymi dziełami. Audycje Radia Maryja, programy Telewizji Trwam i publikacje Naszego Dziennika łączą rodaków w kraju i Polonię za granicą" - napisał prezydent.

"Jestem przekonany, że Polacy potrzebują zjednoczenia wokół fundamentalnych wartości patriotycznych, etycznych, społecznych, religijnych" - wskazał Andrzej Duda.

"Zarazem też uważam, że we współczesnym świecie, zdominowanym przez szum informacyjny, w którym odbiorcom często trudno jest odróżnić prawdę od fałszu, odkrycie od plotki, sensację od manipulacji, ogromnie ważną rolę mają do odegrania rzetelne, profesjonalne, wiarygodne środki masowego przekazu" - napisał prezydent, oceniając, że do wykonywania zawodu dziennikarza "jako odpowiedzialnej służby publicznej" formuje młodych ludzi Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

"Chcę dzisiaj z całego serca podziękować Rodzie Radia Maryja za wszystkie te wspaniałe dzieła. Dziękuję za to, że współtworzą państwo właśnie taką wspólnotę i takie media, że na co dzień kierują się państwo ewangelicznym wskazaniem, które jest również hasłem obecnej pielgrzymki - +Idźcie i głoście+" - napisał Duda, wyrażając nadzieję, że spotkanie na Jasnej Górze da jego uczestnikom umocnienie i inspirację do kolejnych działań.

"Niech Rodzina Radia Maryja nadal dobrze służy Kościołowi i Ojczyźnie" - życzył prezydent.

W liście do uczestników pielgrzymki Duda wspominał swój udział w obchodach jubileuszu 25-lecia Radia Maryja w grudniu ubiegłego roku. Prezydent odwiedził wtedy również toruńskie sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. Wspominał wrażenie, jakie zrobiła na nim Kaplica Pamięci, poświęcona Polakom ratującym Żydów podczas II wojny światowej.

"Wspominając tamte uroczystości chcę jeszcze raz podziękować za pamięć o naszych bohaterskich rodakach, którzy w imię miłości bliźniego i solidarności międzyludzkiej przeciwstawili się niemieckiej zbrodniczej machinie zagłady. Uważam, że z ich historii płynie zawsze aktualne i ogromnie ważne przesłanie. Jestem głęboko wdzięczny za to, że Rodzina Radia Maryja niesie ja nam, współczesnym Polakom" - napisał prezydent.

List do pielgrzymów skierowała także premier Beata Szydło. Napisała, że niewiele jest miejsc tak symbolicznie związanych z losami polskiego narodu i tak bliskich Polakom jak sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze.

"Od stuleci do jasnogórskiej pani pielgrzymowali wierni, by błagać o łaski, przedstawiali jej swoje prośby, żale i pragnienia. Wiedzieli, że mają w niej oparcie" – napisała premier, nawiązując także do obchodzonego w tym roku jubileuszu 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

"Wydarzenie sprzed wielu wieków było manifestacją wiary i patriotyzmu. Jestem przekonana, że takie będzie też wasze spotkanie" – napisała premier, podkreślając rolę w organizacji pielgrzymki założyciela i dyrektora toruńskiej rozgłośni, ojca Tadeusza Rydzyka.

"Nie byłoby tej i innych pielgrzymek Rodziny Radia Maryja, gdyby nie wasz przewodnik, ojciec Tadeusz Rydzyk. Jego posługa, jego dzieło, zasługuje na wyrazy szacunku i wdzięczności" – napisała premier.

"Życzę, by doświadczenia pielgrzymki i wstawiennictwo Matki Bożej przyniosło jej uczestnikom nowe siły, by mierzyć się z codziennymi wyzwaniami i budować dobrą przyszłość dla naszego kraju" – zakończyła swój list szefowa rządu. "Dziękujemy" – skandowali uczestnicy pielgrzymki po jego odczytaniu.

W niedzielnej pielgrzymce Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę uczestniczą m.in.: wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński, a także liczni ministrowie, wśród nich szefowa Kancelarii Premier Beata Kempa, a także ministrowie: sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, obrony narodowej Antoni Macierewicz, spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak, rolnictwa Krzysztof Jurgiel, środowiska Jan Szyszko, gospodarki morskiej Marek Gróbarczyk oraz sportu Witold Bańka.

Wierni obecni na niedzielnym spotkaniu z papieżem Franciszkiem w Watykanie odmówili razem z nim modlitwę za uczestników XXVI pielgrzymki rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. Papież pozdrowił biorących w niej udział i zachęcił do modlitwy za nich.