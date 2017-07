Świetny występ Magdaleny Kozielskiej w Pucharze Świata Skyrunning

W Val d'Isere we Francji od 7 do 9 lipca trwają zawody w biegach górskich Oldo High trial Vanoise, w ramach których rozgrywane są m. in. Mistrzostwa Europy Skyrunning Ultra (dystans 70 km) oraz Puchar Świata Skyrunning Vertical Kilometer. Skyrunning to odmiana biegów górskich rozgrywanych na ekstremalnie trudnych technicznie trasach oraz na dużych wysokościach. Z kolei Vertical KM to jedna z dyscyplin skyrunningu - bieg na krótkim dystansie pod górę, w którym przewyższenie pokonywane przez zawodników to ok 1 kilometra.

Rywalizacja w Verticalu została rozegrana na słynnej trasie narciarskiej Face Bellevarde. Zawodnicy mieli do przebiegnięcia dystans 3 km, na którym wspięli się w pionie 970 m. Start zlokalizowano na wysokości 1830 m, a metę na 2798 m.n.p.m. Polskę reprezentowała Magdalena Kozielska, która w sobotę wystartuje również w biegu na dystansie 39 km (+/- 3200). Kozielska zanotowała bardzo udany występ - zajęła 4 miejsce OPEN wśród kobiet i 3 w swojej kategorii wiekowej.

- Jestem bardzo zadowolona ze startu, bo to mój najlepszy wynik w startach w Pucharze Świata - skomentowała po biegu reprezentantka Polski.

Z kolei w sobotę o 4:00 na 70 km trasę wybiegną najlepsi biegacze górscy świata, by ścigać się o tytuł mistrza Europy w skyrunningu na dystansie ultra. Elita będzie miała do pokonania przewyższenia rzędu 5400 m. Polskę reprezentować w tym biegu będą Anna Arseniuk i Robert Faron. Jak czują się przed startem?

- Jestem bardzo ciekawa samej trasy, bo jej profil jest niezwykle wymagający - mam na myśli nie tylko duże przewyższenia, ale również bardzo zróżnicowaną nawierzchnię - od ścieżek, przez piargi i kruche kamienie po śnieg i lodowiec. W niektórych momentach, na bardziej stromych odcinkach będzie trzeba nie tyle biec,co się wspinać - mówi Anna Arseniuk.

Z kolei Robert Faron podkreśla klasę rywali:

- Zdrowie jest, tutaj nie mogę narzekać. Ale rywale są bardzo mocni. To europejska czołówka, bardzo wytrwali biegacze. Chcę ten bieg ukończyć, bo trasa jest bardzo niebezpieczna, a rywalizacja rozgrywa się na dużej, przekraczającej nieraz 3000 m.n.p.m wysokości, na jakiej nie mamy możliwości trenować w Polsce - komentuje biegacz.

Również w sobotę, o 8:30 na 39 km startują Magdalena Kozielska i Paweł Góralczyk.

Paweł Góralczyk, Anna Arseniuk, Robert Faron, Magdalena Kozielska - plakat promujący reprezentację Polski w skyrunningu na ME w Val d'Isere Jacek Deneka / facebook.com/ultralovers