Donald Trump spotkał się z Władimirem Putinem przy okazji szczytu G20

Prezydent Rosji Władimir Putin poinformował, że podczas pierwszego spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem obaj przywódcy omówili w piątek sytuację w Syrii i na Ukrainie, a także walkę z terroryzmem i cyberprzestępczością. Rozmowy trwały ponad dwie godziny

"Miałem bardzo długą rozmowę z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Nagromadziło się wiele spraw - tam i Ukraina, i Syria, i inne problemy, pewne kwestie dwustronne. Powróciliśmy do problemów walki z terroryzmem, cyberprzestępczością" - oznajmił Putin. Przeprosił, że spóźnił się na swoje kolejne spotkanie, tym razem z premierem Japonii Shinzo Abe.

Do spotkania odniósł się też szef amerykańskiej dyplomacji. Rex Tillerson powiedział, że rozmowę z prezydentem Rosji Władimirem Putinem w Hamburgu prezydent USA Donald Trump rozpoczął od podniesienia kwestii rosyjskiej ingerencji w proces wyborczy w USA w ub. roku; Putin zaprzeczył, by do niej doszło.

Rozmowy prezydentów Rosji i USA odbyły się na marginesie szczytu G20 w Hamburgu. W spotkaniu uczestniczyli też szefowie dyplomacji USA i Rosji, Rex Tillerson i Siergiej Ławrow.

Putin i Trump czterokrotnie rozmawiali przez telefon od objęcia urzędu przez amerykańskiego prezydenta w styczniu, ale do piątku nie spotkali się twarzą w twarz.