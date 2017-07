Pierwsza rocznica ŚDM: Przyślij zdjęcie swoich oczu!

Proszą o to organizatorzy obchodów rocznicy Światowych Dni Młodzieży. To, w jaki sposób zdjęcia zostaną wykorzystane, musi pozostać jeszcze niespodzianką.

Rok temu spojrzenie Jezusa Miłosiernego towarzyszyło pielgrzymom, którzy przyjechali do Krakowa, w obrazie "Jezu, ufam Tobie!". Był on umieszczony w centrum ołtarzy zarówno na krakowskich Błoniach, jak i Campus Misericordiae w Brzegach k. Wieliczki. Do tego spojrzenia nawiązywał też papież Franciszek, gdy w orędziu do młodych na rok 2016 zachęcał: "Nie bójcie się spojrzeć Mu w oczy pełne nieskończonej miłości i pozwólcie, aby On ogarnął was swoim miłosiernym spojrzeniem". O Jezusowym spojrzeniu, które patrzy na serce człowieka, mówił również w czasie Mszy Posłania kończącej Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016.

W efekcie organizatorzy obchodów rocznicy ŚDM chcą, by młodzi przypomnieli sobie, że w czasie ŚDM wszyscy patrzyli w tę samą stronę, czyli w stronę Boga, a na siebie nawzajem spoglądali spojrzeniem pełnym życzliwości i radości, bo łączyła ich wiara w Chrystusa.

"Wierzymy, że rok po ŚDM nadal spoglądamy na siebie tym samym, pełnym entuzjazmu, wzrokiem i patrzymy w tym samym kierunku" - przekonują i proszą, by młodzież przesyłała zdjęcia swoich spojrzeń na adres: oczy@krakow2016.com.

Fotografie zostaną wykorzystane 29 lipca podczas koncertu "Młodość - projekt życia", który odbędzie się w Tauron Arenie Kraków. Jak? Na razie musi to pozostać niespodzianką, choć mądrej głowie dość posłowie...

Dodajmy, że koncert rozpocznie się o godz. 18, a wystąpią znani artyści zarówno z Polski, jak i zagranicy (m.in. TGD, Natalia Niemen, Krzysztof Iwaneczko, Arkadio, Monika Kruszyńska i Anita Lipnicka). Nad wszystkim czuwa dyrygent i aranżer Adam Sztaba, a wieczór poprowadzą m.in. Marika i Jasiek Mela.

Trwa rejestracja na koncert. Można jej dokonać na stronie: rejestracja.krakow2016.com. System rejestracyjny przewiduje zarówno zgłoszenia grupowe, jak i indywidualne. Po zgłoszeniu uczestnicy koncertu otrzymują miejsca w określonym sektorze oraz bezpłatny bilet, który zostanie automatycznie wygenerowany przez system. Jest on gwarancją rezerwacji miejsca w sektorze, uprawnia do wstępu na Tauron Arenę i udziału w koncercie. Osoby, które się nie zarejestrują w systemie, będą wpuszczane w miarę wolnych miejsc. Wstęp jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich.