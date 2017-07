Trump: Kiedy będziecie kupować sprzęt wojskowy, mam nadzieję, że będziecie myśleć tylko o USA

Gości II Szczytu Inicjatywy Trójmorza powitał najpierw prezydent Andrzej Duda, który - jak podkreślił - jest jego współgospodarzem wraz z prezydent Chorwacji Kolindą Grabar-Kitarović. Jak dodał, prezydent Grabar-Kitarović poprowadzi pierwszą część szczytu - sesję transatlantycką. Prezydent podziękował również za obecność prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi.

Prezydent Trump zaznaczył, że to "historyczny szczyt" i stwierdził, że jest zaszczycony, że może w nim uczestniczyć. "W mieście, gdzie, jako się rzekło, wielokrotnie już wcześniej rzeczy niemożliwe stawały się możliwymi" - dodał.

"Myślę, że naprawdę możemy tu mówić o prawdziwej historii tej wspaniałej inicjatywy, chcę wam pogratulować wspaniałej pracy, którą wykonujecie dla tego regionu" - powiedział.

Trump stwierdził, że każdy spośród 12 krajów Trójmorza ma "inspirującą historię".

"Poradziliście sobie z latami ucisku i wszystkich was łączy nadzieja, że wasi obywatele będą rozkwitać, handel będzie rozwijać się, zaś kraje będą absolutnie rozkwitać" - powiedział.

"To historyczne zgromadzenie ma uruchomić nową przyszłość dla otwartego rynku taniej energii, który przyniesie większe bezpieczeństwo i dobrobyt wszystkim naszym obywatelom. Siedzimy na ogromnych zasobach energetycznych, w tej chwili jesteśmy eksporterami energii, dlatego też niezależnie od tego, kiedy jej będziecie potrzebować - po prostu do nas dzwońcie. Stoimy ramię w ramię z krajami Trójmorza" - zaznaczył.

"Popieramy waszą dążność do większego dobrobytu i bezpieczeństwa, chylimy czoła przed inicjatywami na rzecz rozbudowy infrastruktury, cieszymy się z tej historycznej możliwości pogłębienia naszego partnerstwa gospodarczego z waszym regionem" - dodał Trump.

"Chciałbym, żebyśmy powiedzieli jasno, że ta nasza współpraca ma dać Europie trzy impulsy: modernizacyjny, integracyjny i zjednoczeniowy. Ten modernizacyjny to to, czego my bardzo potrzebujemy - my potrzebujemy modernizacji w naszej części Europy, modernizacji naszych przemysłów, potrzebujemy czynić nasze gospodarki coraz bardziej nowoczesnymi" - mówił prezydent Andrzej Duda.

Mówiąc o impulsie integracyjnym Duda zaznaczył, że "potrzebujemy dobrych połączeń komunikacyjnych, zwłaszcza na osi północ-południe, połączeń, których nam dzisiaj bardzo brakuje, drogowych, kolejowych, energetycznych, telekomunikacyjnych". "To jest wszystko to, co chcemy uzupełnić" - podkreślił.

Impuls zjednoczeniowy - mówił prezydent - to ten, "który w efekcie będzie prowadził do zacieśnienia więzi nie tylko w naszej części Europy, ale będzie prowadził do zacieśnienia więzi naszej części Europy z pozostałą częścią UE". "Tak żeby UE dzięki naszej współpracy, dzięki naszemu staraniu stawała się coraz silniejsza, coraz bardziej równo rozwinięta i coraz bardziej konkurencyjna gospodarczo wobec świata zewnętrznego" - dodał prezydent Duda.

Andrzej Duda podziękował Donaldowi Trumpowi za "roztoczenie perspektywy współpracy". "Dziękuję za to, bo cieszę się, że pan prezydent rozumie znaczenie regionu, w którym narodziła się i istnieje Inicjatywa Trójmorza" - mówił prezydent.

"To przede wszystkim wielka perspektywa rozwojowa, bo to jest ten obszar UE, który kiedyś znajdował się w dużej części poza żelazną kurtyną i na tle potencjału, w jakim rozwinęła się infrastruktura drogowa, kolejowa, energetyczna, telekomunikacyjna Europy Zachodniej, a więc tzw. starej unii, jest cały czas jeszcze regionem niedoinwestowanym, jest cały czas regionem, gdzie jest bardzo wiele do zrobienia, a więc potencjał do wykorzystania jest ogromny" - mówił Duda.

"Chcemy stworzyć gazowy korytarz północ-południe pomiędzy gazoportem w Świnoujściu a przyszłym gazoportem na wyspie Krk w Chorwacji" - zapowiedział. Jak uzasadniał prezydent, system ten ma zabezpieczyć energetycznie wszystkie kraje regionu Trójmorza.

"Chcemy, by nigdy nie było takiej sytuacji, że ktokolwiek będzie mógł zastosować wobec któregokolwiek z krajów naszej części Europy szantaż gazowy" - oświadczył. "Tym bardziej, że nasze kraje dzisiaj łącznie importują ponad 40 mln metrów sześciennych gazu rocznie" - dodał.

Prezydent Duda stwierdził, że to państwa Inicjatywy Trójmorza są tą perspektywiczną częścią europejskiego rynku, gdzie będzie potrzeba coraz większej ilości gazu.

"Stąd cieszę się ogromnie, że o tym dzisiaj rozmawiamy, bo rzeczywiście Stany Zjednoczone, które rocznie są w stanie eksportować nawet 180 mln m3 gazu są tutaj bardzo perspektywicznym kontrahentem, bardzo perspektywicznym dostawcą i wierzę w to, że takie kontrakty, które będą właśnie budowały tę dywersyfikację źródeł dostaw dla naszej części Europy i w związku z tym budowały to bezpieczeństwo energetyczne, że one będą mogły być realizowane" - powiedział.

"Inicjatywa Trójmorza odbuduje cały region i zagwarantuje, że wasza infrastruktura, tak samo jak wasze zobowiązania na rzecz bezpieczeństwa i swobody przywiążą was do całej Europy i całego Zachodu" - powiedział Donald Trump.

"Stany Zjednoczone Ameryki również wspierają stworzenie forum biznesowego Trójmorza, aby wasze kraje mogły zbudować najnowsze projekty przy pomocy najlepszych talentów w energetyce i robić tak poniżej kosztów i przed czasem. Kocham to - poniżej kosztów i przed czasem" - powiedział prezydent USA.

Podkreślił, że nowa infrastruktura jest rzeczą podstawową. Wyraził nadzieję, że kraje Trójmorza będą dążyć do osiągnięcia tych samym celów, co USA. "Robimy naprawdę wspaniałe rzeczy" - powiedział Trump dodając, że amerykańska giełda pobiła kolejny rekord, a od 16 lat w USA jest najniższe bezrobocie, ponadto amerykańska armia rośnie w siłę.

"Większy dostęp do rynków energetyki, mniej barier dla handlu energetyka i wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego, to jest to co chcemy zrobić" - powiedział prezydent USA.

Ocenił, że "inicjatyw Trójmorza ma potencjał, aby osiągnąć wszystkie te jakże ważne cele bardzo szybko". "Bo macie cudownych ludzi, którzy naprawdę szybko sobie z tym poradzą, gratuluję waszym krajom rozpoczęcia już krytycznych projektów, które otwierają nas na większy dostęp, będziecie zupełnie otwarci, będziecie mieli dostęp do rynków energetyki i pozbędziecie się barier dla handlu energią" - powiedział Trump.

Dodał, że "Stany Zjednoczone z dumą widzą, że duże zasoby już pomagają narodom Trójmorza osiągnąć tę tak bardzo potrzebną dywersyfikację energetyczną".

"Chcę skorzystać z tej okazji, by pogratulować władzom oraz ludziom z Polski, którzy otrzymali pierwszą dostawę gazu LNG w poprzednim miesiącu; naprawdę to był dobry kontrakt, muszę przyznać" - powiedział Trump.

Trump ocenił, że kraje Trójmorza staną się silniejsze, niż kiedykolwiek były wcześniej. "Kiedy wasze kraje będą silne, wszystkie wolne kraje Europy są silniejsze, zaś Zachód staje się również silniejszy razem. Nasze i wasze kraje mogą przynieść więcej bezpieczeństwa, pokoju i dobrobytu wszystkim naszym ludziom" - zaznaczył.

"Ten szczyt otwiera następną wielką granicę energetyczną. Mówimy głównie o energetyce, ponieważ właśnie staliśmy się wielkim eksporterem. (...) Mam nadzieję, że skorzystacie z tego państwo, wykorzystując te zasoby" - dodał Trump.

"Z wielką przyjemnością przyłączam się do państwa dzisiaj i chcę wszystkim powiedzieć, że Stany Zjednoczone popierają wasze wysiłki. Te projekty poprawią warunki życia niezliczonej ilości ludzi w regionie i na całym świecie. Ameryka będzie waszym najsilniejszym sojusznikiem oraz wytrwałym partnerem w tych naprawdę historycznych inicjatywach, więc gratuluję wszystkim. Stoimy chętni oraz gotowi pomagać i spełniać wasze potrzeby energetyczne oraz inne, które będą się pojawiać" - mówił prezydent USA.

Dodał, że USA są zaangażowane w "otwarty, uczciwy, konkurencyjny rynek dla globalnego handlu energią". "Ameryka będzie wiernym i godnym zaufania partnerem w eksporcie i sprzedaży naszej wysokiej jakości i niskiej po kosztach energii oraz technologii" - zapowiedział.

Trump podkreślił ponadto, że USA mają najlepszą technologię uzbrojenia wojskowego. "Nikt nawet się nie zbliża do naszego poziomu; to jest fakt" - dodał prezydent USA. "Kiedy będziecie kupować sprzęt wojskowy, mam nadzieję, że będziecie myśleć tylko o Stanach Zjednoczonych" - oświadczył.

Według Trumpa, dzięki rozszerzonemu handlowi i nowej infrastrukturze będzie uruchomiony ogromny system innowacji, który będzie bezpieczny, odpowiedzialny i przyjazny dla środowiska. "USA wspierają zdroworozsądkowe podejście do ochrony zasobów naturalnych, takie, które będzie odpowiedzialnie balansować tworzenie miejsc pracy i rozwój gospodarczy oraz bezpieczeństwo energetyczne" - dodał.

"Zapraszamy wszystkie kraje do pracy z nami na rzecz tego celu oraz do rozwijania innowacyjnych technologii, które dają narodom na świecie możliwość by stać się prawdziwymi strażnikami ich zasobów naturalnych, pozwalając ludziom wznieść się z ubóstwa w wielką i piękną przyszłość" - powiedział Trump.

"Jako głowy państw powinniśmy wspierać współpracę w obszarze Trójmorza: współpracę gospodarczą, polityczną. Liczę, że zaangażują się w to nasze rządy, że zaangażują się w to samorządy w naszych krajach, ale przede wszystkim, że zaangażuje się w to biznes i te wielkie przedsięwzięcia będą realizowane" - powiedział Andrzej Duda.

"Wspomnę tylko o tym - żebyśmy wiedzieli, jaka jest perspektywa - że nasi przyjaciele z Chorwacji, pani prezydent, mają ekspertyzę, która wskazuje na to, że w naszej części Europy można realizować 157 wielkich projektów infrastrukturalnych, z których każdy jest perspektywiczny. Czy warto mówić coś więcej - 157 wielkich projektów infrastrukturalnych" - podkreślił prezydent Polski.

W II Szczycie Inicjatywy Trójmorza biorą udział reprezentanci 12 państw Europy Środkowej i Wschodniej: Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier. Do Warszawy na spotkanie przyjechało 10 prezydentów (nieobecne są głowy państw Czech i Austrii).