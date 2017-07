Polak na czele trzeciej frakcji w Europarlamencie

PiS zwraca uwagę, że Legutko jest jedynym Polakiem piastującym funkcję lidera grupy politycznej w obecnej kadencji europarlamentu. Decyzja o jego wyborze związana jest z negocjacjami o warunkach Wyjścia Wielkiej Brytanii z UE.

Delegacja PiS jest drugą co do wielkości, po brytyjskiej, w grupie EKR. "Polsko-brytyjskie współprzewodnictwo w grupie ma wzmocnić mandat EKR w procesie negocjacji (ws. Brexitu - PAP), a także przed zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego" - podkreśliło PiS w komunikacie.

"Traktuję ten wybór jako wyraz zaufania ze strony członków grupy politycznej, a także uznania dla pracy delegacji PiS, jak również dla wysokiej pozycji tej partii w naszej rodzinie politycznej i życiu politycznym Europy. Liczę, że grupa EKR utrzyma swoją silną pozycję w Parlamencie Europejskim, a w kolejnej kadencji stanie się główną polityczną siłą eurorealistyczną w PE" - oświadczył Legutko.

"Wybór prof. Legutki to niewątpliwie sukces PiS i kolejny dowód na to, że twierdzenia o rzekomej izolacji PiS na forum UE to mrzonki. Delegacja Prawa i Sprawiedliwości cieszy się olbrzymim zaufaniem w grupie EKR, o czym świadczy zdecydowane poparcie udzielone dziś prof. Legutce. To ważny sygnał i wzmocnienie grupy przed wyborami do PE w 2019 roku" - ocenił zaangażowany w rozmowy na ten temat europoseł PiS Tomasz Poręba.