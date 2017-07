Jakub Jałowiczor o tym, czy Trump zostanie Warszawiakiem

- Pani prok. Kijanko jest osobiście odpowiedzialna za to, co działo się ze śledztwem. (...) Podpisywała się pod dokumentami, prowadziła śledztwo i to ona nie zrobiła w zasadzie nic, a nawet torpedowała to, co robiła policjantka przydzielona do tego śledztwa - mówił Jakub Jałowiczor



- To była komedia, chyba najlepsza odkąd oglądamy komisję Amber Gold - dodawał



Jego zdaniem, "pani prokurator dobrze wiedziała, co mówi". Jak podkreślał, "to przesłuchanie nie było zbędne. Ten sposób zachowania to było największe utrudnienie dla komisji".



Gość Tematu Dnia odniósł się również do wizyty Donalda Trumpa w Polsce.:



- Myślę, że to będzie najgłośniejsze wydarzenie, jeśli chodzi o odbiór międzynarodowy. Jeśli chodzi o szczyt Trójmorza, jego waga nie jest na pewno mniejsza, ale akurat to przemówienie będzie na tyle poważna rzecz, może przedstawienie jakiejś doktryny działania, będzie to na pewno rzecz bardzo medialna – tłumaczył dziennikarz



- Trump ma bardzo chaotyczne przemówienia i trudno przewidzieć, co się tam może znaleźć – zaznaczył



Jakub Jałowiczor zwrócił również uwagę na projekt Trójmorza:



- Trójmorze ma teraz szansę realnie zaistnieć. Energetyka to jest coś takiego, co może połączyć kraje naszego regionu. Mamy również wspólne interesy w kwestii bezpieczeństwa. Możemy dyskutować o idei, ale energetyka to jest konkret – stwierdził dziennikarz

