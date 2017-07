Demokratyczny wybór patologii

Przed laty mnie i kolegów ubawiło zasłyszane gdzieś stwierdzenie: „Nieważna płeć, ważne uczucie”. Dziś nikogo to nie bawi. Dziś na poważnie mówią takie rzeczy głowy wielu państw i ich pierwszoplanowi politycy. Kilka dni temu powiedział to, niemal dosłownie, szef klubu parlamentarnego SPD Thomas Oppermann podczas debaty w Bundestagu: „W małżeństwie decydująca nie jest płeć, lecz gotowość do odpowiedzialności za związek”.

Słowa te padły przy okazji decyzji niemieckiego parlamentu, który przyznał jednopłciowym parom na terenie Niemiec prawo do zawierania „małżeństw”.

Żart stał się faktem, absurd rzeczywistością. Jak to możliwe? Jak do tego doszło?

Cóż, to stara metoda „gotowania żaby”. Żaba – społeczeństwo – stopniowo przyzwyczajana do coraz gorętszych szaleństw, nie wyskakuje z diabelskiego kotła. To dlatego dzisiejsi Niemcy, podobnie jak wiele innych nacji, nie stukają się masowo w głowy, nie burzą się, nie protestują. Obłąkana ideologia zainfekowała ich mózgi według tego znanego schematu. Najpierw było przyjęcie zamówionej politycznie zmiany kwalifikacji homoseksualizmu z patologii na objaw normalności. Potem było pochylanie się nad „dyskryminowaną mniejszością”, potem udowadnianie, że to nie mniejszość, a następnie stworzenie prawa do zawierania jednopłciowych związków partnerskich (ale „oczywiście” bez prawa do adopcji dzieci). Aż wreszcie nadszedł czas i można było powiedzieć urzędowo, otwartym tekstem i śmiertelnie poważnie: małżeństwo, z jego wszelkimi uprawnieniami, to związek dwojga ludzi płci dowolnej.

– Czy ci ludzie są zdrowi? – zapytałby przybysz sprzed półwiecza, skądkolwiek by przybył. Bo ani w jego czasach, ani kiedykolwiek wcześniej nikomu nie przyszło do głowy, żeby prawa małżeńskie przyznawać związkom z natury niezdolnym spłodzić potomstwo. Owszem, zdarzały się w niektórych społeczeństwach mody na dewiacyjne upodobania, ale i tam nikt nawet nie próbował nazywać tego małżeństwem. Tyle rozsądku jeszcze ci ludzie mieli. Nawet najbardziej prymitywne społeczności wiedziały, że małżeństwo i rodzinę należy chronić, bo tam jest źródło płodności, a zatem gwarancja przetrwania.

Jeśli dziś w świecie cywilizacji Zachodu jest inaczej, to dlatego, że Zachód zdradził Chrystusa. Świadomie, z wyboru odwrócił się od Boga, a to oznacza wybór diabła – bo trzeciej drogi nie ma. To dlatego diabeł tak tam teraz szaleje. Dlatego robi ze świadomością tamtych społeczeństw, co chce. I dlatego te społeczeństwa tego nie widzą.

W Niemczech mieszka 4 mln muzułmanów, którzy, jak słychać, nieszczególnie się integrują. I chyba nie będą musieli. Tylko tak dalej, a nie będą mieli z kim.