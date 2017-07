Rafalska: Liczę, że dzięki 500 Plus na upragnione wakacje wyjedzie więcej dzieci

Liczę, że dzięki programowi Rodzina 500 Plus na upragnione wakacje wyjedzie o wiele więcej dzieci niż w ubiegłych latach, szczególnie z rodzin wielodzietnych i tych gorzej sytuowanych - powiedziała PAP minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

"Liczę na to, że dzieci skorzystają ze świadczenia 500 Plus i będą miały atrakcyjniejsze, ciekawsze wakacje. Wierzę, że wyjedzie o wiele więcej dzieci, szczególnie z rodzin wielodzietnych czy gorzej sytuowanych. Może niektóre z nich w tym roku wyjadą na swoje pierwsze w życiu wakacje" - powiedziała PAP Rafalska.

Jej zdaniem więcej dzieci może wyjechać na wypoczynek także dzięki lepszej sytuacji gospodarczej Polski, co wpływa na zamożność rodzin. "Mamy lepszą sytuację na rynku pracy, wzrosły wynagrodzenia" - podkreśliła szefowa MRPiPS.

Jak zaznaczyła, to od decyzji rodziców zależy, jak wydadzą środki z 500 Plus i gdzie wyjadą na wakacje wraz z dziećmi. "Nie chcemy ingerować w takie decyzje, rodzina w tym zakresie jest autonomiczna" - stwierdziła Rafalska.

Wyraziła nadzieję, że w tym roku będzie więcej propozycji tzw. stacjonarnych form spędzania wakacji, jak np. półkolonie czy wczasy w mieście. "W 2016 r. obserwowałam pewną reaktywację tych stacjonarnych form wakacyjnych. Są one tańsze niż te komercyjne i gwarantują dłuższą opiekę nad dziećmi. Kolonie czy obozy to są turnusy 10-dniowe, czasami 14-dniowe. A wakacje trwają 2 miesiące. Te młodsze dzieci muszą być pod opieką. Pracujący rodzice nie mogą przecież sobie pozwolić na długie urlopy" - wyjaśniała szefowa MRPiPS.

Według niej zakłady pracy odeszły od organizowania wypoczynku. "Wolą wykupić komercyjne formy. One są jednak wielokrotnie droższe" - oceniła.

Jak przypomniała, sama przez wiele lat zajmowała się organizowaniem wypoczynku dla dzieci. "Zaczęło się na studiach. Potem zajmowałam się tym dodatkowo, wakacyjnie, działając w związku zawodowym. Organizowanie wakacji i opieka nad najmłodszymi w czasie wypoczynku to kawał ciężkiej i bardzo odpowiedzialnej pracy, gdyż rodzice powierzają opiekunom to, co mają najcenniejszego - swoje dzieci" - mówiła Rafalska.

Programem 500 Plus objętych jest 3 mln 977 tys. dzieci, łącznie z dziećmi znajdującymi się w pieczy zastępczej. Największy udział beneficjentów programu stanowią rodziny z dwojgiem dzieci - 1,5 mln rodzin (58 proc.); rodzin z jednym dzieckiem jest 724 tys. (28 proc.), a rodzin wielodzietnych - 378 tys. (14,5 proc.).

Z badań Finansowy Barometr ING wynika, że dzięki programowi rodzice mogli kupić odzież (31 proc.), obuwie (29 proc.), a także wyjechać na rodzinne wakacje (22 proc.). Ważnym elementem jest edukacja: 22 proc. badanych wydało środki na książki i pomoce naukowe, a 20 proc. na dodatkowe zajęcia dla dzieci. Aż 17 proc. badanych sfinansowało dzięki programowi wycieczki i wyjazdy szkolne dla dzieci.

Z badania wynika, że 21 proc. osób otrzymujących środki z programu 500 Plus zaczęło po raz pierwszy oszczędzać, a kolejne 36 proc. odkłada teraz więcej niż wcześniej. W sumie tylko 32 proc. beneficjentów programu przyznaje, że wydaje wszystkie środki z 500 Plus na bieżąco.

Dużą zmianę zauważają także samorządy. Od wprowadzenia programu w ubiegłym roku sytuacja gospodarcza na rynkach lokalnych widocznie się poprawiła.