Już w 2012 r. Donald Tusk musiał wiedzieć, że Amber Gold może być piramidą finansową

W wydaniu tygodnika "wSieci" z 3 lipca 2017 r. dziennikarze Marek Pyza i Marcin Wikło opisują działania służb państwowych wobec działalności spółki Amber Gold, zarządzanej przez Marcina P., za rządów Donalda Tuska. Jak wskazują dziennikarze, już w 2010 r. ABW otrzymywała zawiadomienia o podejrzeniach wobec spółki, wynikające z karalności Marcina P. W 2012 r. wpłynęło do ABW zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez spółkę Amber Gold. Kilka dni po tym zawiadomieniu, szef Agencji, Krzysztof Bondaryk sporządził notatkę, która, jak podkreślają dziennikarze wSieci, była przez długi czas objęta klauzulą niejawności. I właśnie tygodnik jako pierwszy opublikował jej treść.

Z notatki wynika, że ABW była świadoma wątpliwości co do działań spółki Amber Gold. Firma, która miała oferować klientom lokaty w złoto, srebro i platynę, nie przechowywała fizycznie tych kruszców (do czego była prawnie zobowiązana) ani nie miała na to fizycznych możliwości. Ponadto w notatce przypomniano, że firma dwa lata wcześniej otrzymała zakaz działalności składowej ze względu ciążące na jej założycielu prawomocne wyroki. W notatce jest też mowa o spółce OLT Express, finansowanej właśnie przez spółki Amber Gold i Amber Gold Incest. Zdaniem autora notatki, działalność spółki lotniczej miała być ekonomicznie nieopłacalna.

We wnioskach zawartych w notatce wyraźnie było napisane, że działalność spółki Amber Gold oparta była na mechanizmie „piramidy finansowej; że środki klientów, które miały być lokowane w metalach szlachetnych, były wyprowadzane poprzez działalność Grupy OLT Express, oraz że spółka Amber Gold działa z naruszeniem z naruszeniem przepisów prawa bankowego i że jej działalność może być nastawiona na wyłudzenia finansowe. Notatka została skierowana m. in. do Bronisława Komorowskiego, Donalda Tuska i Sławomira Nowaka.

Jak przypominają dziennikarze wSieci, w 2012 r. po zlikwidowaniu stanowiska koordynatora ds. służb specjalnych, głównym zwierzchnikiem ABW był, jako szef rządu, Donald Tusk. W ich artykule opisane są działania operacyjne służb w sprawie spółek tworzonych przez zasiadającego na ławie oskarżonych Marcina P. „Zasadne jest pytanie o pozorowanie pracy przez specsłużby, a nawet sabotaż” – piszą Marek Pyza i Marcin Wikło.

Sprawa działalności spółki Amber Gold i firm z nią powiązanych jest przedmiotem działań sejmowej komisji śledczej, kierowanej przez Małgorzatę Wassermann