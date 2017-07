Ranking FIFA: Polska jeszcze wyżej niż się spodziewaliśmy!

Biało-Czerwoni, którzy znajdują się obecnie na 10 pozycji, w kolejnym zestawieniu wyprzedzą Hiszpanię, Belgię, Francję, Kolumbię, Portugalię i Chile. Przed nami na 4. pozycji znajdzie się Szwajcaria z przewagą 10 punktów. Pierwsze trzy miejsca zajmą: Brazylia, Argentyna i Niemcy.

Jednak największe znaczenie będzie miał prawdopodobnie ranking listopadowy, ponieważ to od niego zapewne będzie zależał podział drużyn na koszyki podczas losowania grup mistrzostw świata, które zostaną rozegrane w przyszłym roku w Rosji. W teoretycznie najlepszej sytuacji będzie siedem pierwszych drużyn z rankingu FIFA, które - podobnie jak gospodarze imprezy - zostaną rozstawione i nie trafia na sienie w pierwszej fazie rozgrywek. Możliwe jest też trafienie do pierwszego koszyka z kolejnych miejsc (ósmego, a nawet dziewiątego), jeśli któraś z reprezentacji znajdujących się w rankingu na miejscach od pierwszego do siódmego nie zdoła zakwalifikować się na turniej w Rosji. Losowanie grup odbędzie się 1 grudnia w Moskwie.