"Chcemy wygrać kolejne wybory". PiS zadowolony po kongresie

Na kongresie Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy w Przysusze koło Radomia nie zaprezentowano nowej strategii. Prezes PiS Jarosław Kaczyński podkreślał, że jego ugrupowanie realizuje obietnice wyborcze.

- Musimy budować Polskę sprawiedliwą, zasobną i nowoczesną - mówił w sobotę Jarosław Kaczyński. - To jest wielkie oczekiwanie znacznej części naszego, przynajmniej potencjalnego, elektoratu - Polskę nowoczesną. Musimy ją budować - oświadczył Kaczyński. Zaznaczył, że reforma sądów jest kwestią fundamentalną, chwalił zmiany dot. spraw społecznych i apelował o szybszą realizację programu Mieszkanie Plus.

Prezes PiS podczas swojego przemówienia wskazywał, że rządowi PiS udało się zrobić kilka kroków ku dobrej zmianie. - Do takiej Polski jakiej chcemy, o jakiej marzymy - mówił. Podziękował za to rządowi oraz premier Beacie Szydło. Zwracając się do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej, Kaczyński ocenił, że powodem do dumy dla PiS są sprawy społeczne. Wymieniał m.in. program "Rodzina 500 plus", emerytury, leki dla seniorów, płacę minimalną oraz walkę z umowami śmieciowymi. "To jest swego rodzaju zmiana ustroju społecznego Polski" - ocenił. Jak podkreślił, o 94 proc. zmniejszyła się liczba dzieci w Polsce, które żyją w sferze nędzy. Nawiązał również do wprowadzenia sieci szpitali i reformy służby zdrowia. Zapowiedział zwiększanie środków i dalsze zmiany w sposobie finansowania. Zaznaczył jednocześnie, że sprawa ostatecznych decyzji co do sposobu finansowania służby zdrowia - czy likwidować Narodowy Fundusz, czy nie - to sprawa na następną kadencję.