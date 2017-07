Gowin: po 1989 roku nie było porozumienia tak dobrego, jak Zjednoczona Prawica

"Nie było do tej pory, po roku 1989 roku, porozumienia tak dobrego, tak przyjaznego, tak harmonijnego, jak ta współpraca trzech partii obozu Zjednoczonej Prawicy" - powiedział Gowin.

Jak zastrzegł, nie znaczy to, że nie ma różnic i napięć. "Ale my potrafimy stworzyć coś w rodzaju katedry gotyckiej, gdzie harmonię buduje się właśnie poprzez napięcia, bo przez twórczą rozmowę stworzyliśmy, zbudowaliśmy i realizujemy program głębokiej naprawy, przebudowy Polski" - podkreślił wicepremier.

"My jesteśmy jednością" - oświadczył Gowin. "Musimy pamiętać, że Polska jest jedna, że rządzimy zarówno w imieniu tych, którzy na nas głosowali, jak i w imieniu naszych oponentów; będziemy działać dla dobra wszystkich Polaków".

W swoim przemówieniu Gowin nawiązał do tego, że w przyszłym tygodniu wizytę w Warszawie złoży prezydenta USA Donald Trump.

"On jest często krytykowany za styl wypowiedzi, jest np. krytykowany za to, że uprawia politykę poprzez twitter. Chcę powiedzieć, tym którzy go krytykują, że nawet w swoich najostrzejszych wypowiedziach, prezydent Trump nie posunął się nigdy do ataku na własny kraj. Do takiego ataku, do jakiego - za pośrednictwem twittera - posunął się pewien imiennik prezydenta Trumpa, gdy przeinaczył wypowiedź premier Szydło i w ten sposób zaatakował swoją własną ojczyznę" - mówił Gowin.

"Spotykamy się z atakami, spotykamy się z niesprawiedliwymi zarzutami, ale myślę, że to hasło nas zobowiązuje - jeżeli Polska jest jednością, jeżeli my jesteśmy jednością, to powinniśmy reagować na te ataki dłonią wyciągnięta do porozumienia. Powinniśmy starać się zasypywać podziały" - podkreślił wicepremier. "Musimy pamiętać, że Polska jest jedna i że rządzimy zarówno w imieniu tych, którzy na nas głosowali, jak i w imieniu tych, którzy są naszymi oponentami" - powiedział Gowin. "Będziemy działać dla dobra wszystkich Polaków i to jest jasna deklaracja, która tutaj musi wybrzmieć" - powiedział wicepremier.