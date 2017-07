George Weigel: Nie wierzę w winę kard. Pella

George Weigel nie kryje, że z kard. Pellem wiąże go wieloletnia znajomość i współpraca. Przypomina, że wyrazisty w swoich poglądach australijski purpurat nie raz był obiektem fałszywych oskarżeń. Kampanię histerii i prześladowań, jaka go spotkała porównuje do XVII wiecznego procesu „czarownic z Salem”.



Powołując się na opinię prezesa Australijskiego Instytutu Praworządności, Robina Speeda Weigel zaznacza, że w wypadku, jeśli postawione kard. Pellowi zarzuty okażą się bezpodstawne, to sam proces ich sformułowania będzie wymagał osobnego dochodzenia. Zauważa, że kard. Georg Pell ma w Australii wielu wrogów. Ale także prowadzona przez niego reforma finansów watykańskich nie zyskała jemu życzliwości osób, które czerpały zyski z dotychczasowej sytuacji.



Zdaniem George’a Weigela istnieje możliwość powiązania interesów włoskich i australijskich, którego skutkiem są wysuwane, jak zaznacza w jego przekonaniu całkowicie bezzasadnie – zarzuty przeciw kard. Pellowi. Wówczas na ławie oskarżonych powinny zająć miejsce: australijski system policyjny, sądownictwa, media, a także środowiska polityczne, które wprost lub pośrednio zachęcały do bezlitosnego i brutalnego ataku na jednego z najznamienitszych Australijczyków.