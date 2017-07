Kaczyński: Tutaj są zgrzyty

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zaapelował w sobotę podczas konwencji Zjednoczonej Prawicy do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka o szybszą realizację programu Mieszkanie Plus. My to musimy zrobić, tu trzeba połączyć siły - oświadczył prezes PiS.

Kaczyński podkreślił, że program Mieszkanie plus obok programu Rodzina 500 plus jest jednym z najważniejszych. "Tutaj są zgrzyty. To szło, ale w pewnym momencie się zatrzymało. Tu są błędy, tu są różne sprawy, które można, wydaje mi się, wyjaśnić tymi subiektywnymi przyczynami. To musi być zmienione" - powiedział.

Zwrócił uwagę, że w listopadzie minie dwa lata od kiedy PiS objęło władzę. "Będzie związana z tym ocena. Ta ocena to w wielkiej mierze będzie ocena z realizacji tego niezwykle ważnego, potrzebnego społecznie programu. Ludzie tego po prostu chcą. (...) Wiem, że to jest wielkie oczekiwanie milionów ludzi" - podkreślił prezes PiS.

"My to musimy zrobić. To jest apel do pana ministra infrastruktury. To musi być zrobione. To musi ruszyć, tu trzeba połączyć siły" - dodał prezes PiS.

Według Kaczyńskiego, udało się zrobić kilka kroków ku dobrej zmianie. "Do takiej Polski jakiej chcemy, jakiej marzymy" - mówił. Podziękował za to rządowi oraz premier Beacie Szydło.

"Ale byłbym nieodpowiedzialnym szefem partii, gdybym nie zadał sobie pytania, czy można było zrobić więcej, gdzie są jakieś rezerwy, rzeczy, które można naprawiać. Są takie rezerwy. Nas zbytnio obciążają różnego rodzaju ludzkie słabości. One są nie do uniknięcia, ludzie są grzeszni, ze mną. (...) Ale te ludzkie słabości mogą być większe lub mniejsze. Mam wrażenie, że wiele spraw, które nie zostało załatwionych są przedmiotem różnych sporów, to są sprawy, które wynikają z tych subiektywnych przyczyn" - mówił prezes PiS.