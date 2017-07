Watykan: Nowy prefekt Kongregacji Nauki Wiary

Z Kongregacji Nauki Wiary odchodzi kard. Gerhard Müller. Ojciec Święty nie pozostawił go na drugą kadencję. Kard. Müller, którego na prefekta tej dykasterii mianował przed 5 laty Benedykt XVI, ma obecnie 69 lat.

Nowym prefektem tej najważniejszej dykasterii w Watykanie został jej dotychczasowy sekretarz abp Luis Ladaria, hiszpański jezuita. Urodził się on w 1944 r. na Majorce. Przed wstąpieniem do zakonu skończył prawo na uniwersytecie w Madrycie. Teologię studiował na jezuickim wydziale we Frankfurcie nad Menem. Studia doktoranckie odbył na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Tam też później wykładał teologię dogmatyczną, był dziekanem wydziału teologicznego oraz wicerektorem.

Od 1995 r. był konsultorem Kongregacji Nauki Wiary. W 2004 r. został sekretarzem generalnym Międzynarodowej Komisji Teologicznej.

W 2008 r. Benedykt XVI mianował go sekretarzem Kongregacji Nauki Wiary.